La 43enne torna sullo scontro a causa del quale lei e la 44enne si sono allontanate

Le due, veline di Striscia la notizia dal 1999 al 2002, erano inseparabili

Legatissime per circa vent’anni, anche socie in affari per un periodo a Los Angeles, poi si sono irrimediabilmente allontanate, senza mai spiegare esattamente la causa. Maddalena Corvaglia parla in tv, a Verissimo, del litigio con Elisabetta Canalis. “E’ difficile recuperare l’amicizia”, spiega e rivela il perché.

Maddalena Corvaglia parla in tv del litigio con Elisabetta Canalis: ''Difficile recuperare l'amicizia perché…''

La pugliese 43enne torna sullo scontro per cui lei e la 44enne sarda non sono più unite. “E' stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”, confessa Maddalena. Le due, veline di Striscia la notizia dal 1999 al 2002, erano inseparabili. Nel 2019 è accaduto qualcosa che ha messo fine al loro rapporto.

Roberto Alessi, a Ogni mattina, su Tv8, ad aprile 2021 sulla lite tra la Corvaglia e la Canalis aveva detto che tutto sarebbe nato da motivi di natura professionale, legati a un presunto contratto poi non andato a buon fine. “Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto”, aveva spiegato il giornalista. Maddalena non aggiunge alcun particolare.

La 43enne torna sullo scontro a causa del quale lei e la 44enne si sono allontanate: fino al 2019 erano inseparabili

La showgirl parla della separazione avvenuta nel 2017 con Stef Burns, il musicista da cui ha avuto la sua unica figlia Jamie Caryln, 11 anni: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”, confida.

I due ancora si vedono per il bene della piccola: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”. Le pratiche di divorzio sono state fatte negli Stati Uniti: “L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”. Maddalena ora dichiara di essere single.