Giancarlo Magalli, dopo il tumore che l'ha fatto dimagrire 24 chili, torna sorridente alla mondanità

Giancarlo Magalli torna sorridente alla mondanità dopo il tumore che l’ha fatto dimagrire ben 24 chili. Il 75enne sereno si lascia fotografare dai fotografi sul red carpet alla prima dello spettacolo “Supermagic”, in scena al Teatro Brancaccio di Roma.

Il conduttore, nonostante la malattia l’abbia molto provato, è in fase di ripresa. In tv, a Verissimo, ha parlato per la prima volta del cancro. Accanto a lui le due figlie: Manuela, 51 anni, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, 28, avuta da Valeria Donati, la sua seconda moglie. Gli sono state accanto e l’hanno aiutato a ‘rialzarsi’.

Magalli ha avuto un linfoma alla milza. Se non l’avesse immediatamente curato, avrebbe avuto solo due mesi di vita. “E’ stata una fase delicata della mia vita. Ho perso 24 chili, ma mi sto un po’ alla volta riprendendo. Adesso sono guarito”, ha confessato il presentatore.

“Da alcuni accertamenti è emerso che avevo un linfoma nella zona della milza. Era curabile e in effetti sono guarito con le chemioterapie e i farmaci che mi hanno prescritto. Il tumore è sparito dopo 6 mesi di ricoveri e cure. Non è stato semplice”, ha aggiunto Magalli.

Il popolare volto Rai, ora lontano da viale Mazzini dopo la scadenza del suo contratto, non aveva detto ad alcuno, se non ai famigliari e gli amici più stretti, del male. Era semplicemente ‘scomparso dai radar’. Con la guarigione, adesso sente anche il bisogno do tornare a farsi vedere in pubblico. Ha ripreso un po’ di peso e non ha mai perso la sua verve: desidera fortemente anche tornare sul piccolo schermo.