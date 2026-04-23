Il parto è previsto tra pochissimo, a maggio, la 34enne non vede l’ora di conoscerlo

“Vedremo chi la spunterà, magari troveremo un compromesso”, confessa la conduttrice Dazn

Per lei si preannuncia una primavera-estate intensissima. Diletta Leotta parla dell’arrivo del bebè in concomitanza col suo lavoro da conduttrice sportiva a La Gazzetta dello Sport. “Una primavera-estate intensa con l’arrivo del bimbo e i Mondiali, ma anche l’autunno-inverno sarà infuocato tra la nuova stagione di Serie A e i primi mesi in quattro. Un nuovo equilibrio da costruire. Come sempre, approccio zen e step by step”, sottolinea. La siciliana svela pure la lotta col marito Loris Karius per il nome da dare al maschietto che nascerà. “E’ ancora un testa a testa”, confida al quotidiano.

''E’ ancora un testa a testa'': Diletta Leotta svela la lotta col marito Loris Karius per il nome del maschietto che nascerà

Il parto è previsto tra pochissimo, a maggio, la 34enne, che dal calciatore tedesco ha già avuto Aria, 2 anni, non vede l’ora di conoscere il suo maschietto. Sul nome rivela: “E’ ancora un testa a testa tra me e Loris, io non mollo i miei preferiti e lui i suoi. Sono orientata verso un nome più classico questa volta. Vedremo chi la spunta, magari troveremo un compromesso”.

Il portiere ora gioca con lo Schalke 04, la presentatrice Dazn sulla lontananza dall’uomo che ama chiarisce: “La mancanza la sento sempre. Però Loris è presente in tutti i modi in cui può esserlo. Ho la fortuna di avere una mamma che appena può viene a coccolarmi e delle amiche fantastiche che mi fanno sentire meno la distanza. A dire il vero dovrò abituarmi più al dopo: Loris è già il cocco di Aria, avevo una possibilità col maschietto ma..essendo il primo nipotino maschio, verrà monopolizzato in toto”.

Il parto è previsto tra pochissimo, a maggio, la 34enne, che dal calciatore tedesco ha già avuto Aria, 2 anni, non vede l’ora di conoscerlo

Karius “è contentissimo” del secondo figlio: “Ama da morire Aria e avere la possibilità di poter creare un legame anche con un figlio maschio lo entusiasma. Ora è più sereno, più consapevole: la prima volta diventi genitore e sei travolto dall’ignoto. La seconda sai cosa ti aspetta”.