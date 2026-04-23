Il principe 53enne e l’attrice 57enne, separati dal 2021, anche se tutto è stato ufficializzato nel 2025, si dicono addio

E’ tornato a far coppia con Adriana Abascal, che aveva detto: “Non voglio essere l’amante di un uomo sposato”

Emanuele Filiberto di Savoia, in una nota inviata a Oggi e che il direttore Biavardi ha anticipato in tv, annuncia il divorzio da Clotilde Courau, che ha sposato il 25 settembre 2003 e da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa, 22 e 19 anni. Il principe 53enne e l’attrice 57enne, separati dal 2021, anche se tutto è stato ufficializzato nel 2025, si dicono addio: “Abbiamo avviato le procedure”.

''Abbiamo avviato le procedure'': Emanuele Filiberto di Savoia annuncia il divorzio da Clotilde Courau

“In merito ad alcune recenti attenzioni mediatiche, desidero condividere con serenità e trasparenza un aggiornamento riguardante la mia situazione personale. Comunico che Clotilde Courau e io abbiamo avviato la procedura di divorzio”, fa sapere Emanuele Filiberto al settimanale.

“Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, affrontando così con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata - prosegue il sangue blu - La nostra separazione, avvenuta ormai cinque anni fa, è sempre stata gestita con rispetto reciproco, discrezione e senso di responsabilità. In questi anni abbiamo scelto consapevolmente di mantenere la nostra vita privata lontana dall'attenzione pubblica, con l'obiettivo prioritario di garantire alle nostre figlie un ambiente familiare sereno, stabile e protetto, nel quale potessero crescere lontano da pressioni esterne”.

Il principe 53enne e l’attrice 57enne, separati dal 2021, anche se tutto è stato ufficializzato nel 2025, si dicono addio. Lui è tornato a far coppia con Adriana Abascal, 55 anni

E’ tornato a far coppia con Adriana Abascal. La 55enne lo scorso dicembre, quando la coppia era entrata in crisi, aveva detto: “Non voglio essere l’amante di un uomo ancora sposato”. Emanuele Filiberto fa chiarezza: “Oggi guardo al presente con equilibrio e serenità. Da alcuni mesi condivido una relazione con Adriana Abascal, con la quale ho costruito un rapporto solido e autentico. In passato abbiamo scelto di prenderci un momento di riflessione, proprio per organizzare nel modo più corretto e rispettoso le nostre rispettive situazioni personali. Sono felice e guardo al futuro con grande positività e consapevolezza, continuando a portare avanti il mio ruolo di Capo della Real Casa nelle attività benefiche e Istituzionali che mi vedono impegnato. Sono inoltre felice e orgoglioso di avere al mio fianco una persona che mi sta dando un sostegno importante, come Adriana”.