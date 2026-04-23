La tribuna del popolo di Ballando con le Stelle prosegue il suo regime alimentare controllato

“Mi è venuta una pazzia, volevo mangiare”, racconta la 51enne a La Volta Buona svelando un attacco di fame

La tribuna del popolo di Ballando con le Stelle prosegue il suo regime alimentare controllato. Rossella Erra in tv svela quanti chili ha perso in due anni con la dieta. "Non è semplice", confida la 51enne, che è dimagrita di ben 36 chilogrammi, a La Volta Buona.

''Non è semplice'': Rossella Erra in tv svela quanti chili ha perso in due anni con la dieta

Rossella non lo ha fatto per piacersi di più, la decisione della dieta è arrivata per salute. "Sono a 36 kg in meno. Ma io sono stata obbligata, perché sono stata molto male. Ho avuto paura di morire. Il rischio di dimagrire troppo non penso ci sia, ma il rischio di perdere la salute era troppo forte e sono dovuta intervenire. L’ho fatto per me, per mia figlia e per mio marito. Poi mi sono sentita male, Caterina Balivo lo sa, io le scrivo sempre, lei è la mia ancora. Non avere più la presenza di se stessi, non avere la testa lucida come prima e non riuscire più a riconoscere le persone, tutto a causa del cibo, è davvero brutto. Ecco perché ho dovuto cambiare subito”, svela.

La tribuna del popolo di Ballando con le Stelle prosegue il suo regime alimentare controllato, anche se ha attacchi di fame

Per lei spesso è complicato rinunciare al cibo. “Non è semplice. Ieri sera ad esempio ho aperto tutte le ante della cucina per cercare qualcosa da mangiare. Mi è venuta una pazzia, volevo mangiare. Cosa ho trovato? Nulla. Perché io ormai non compro quasi più nulla”, confessa la Erra. Il professor Giorgio Calabrese, in studio, le dà un consiglio: “In casi come questo è bene tenere in frigo dei pezzi di finocchio crudo, magari da inzuppare nell’aceto, o delle carote, dei pomodorini. E’ bene avere delle cose che ti fanno masticare e ti danno un po’ di sollievo durante questi momenti. Comunque è diventata una donna bellissima, è intelligente ad aver voluto cambiare la sua vita, scegliendo di mangiare sano”.