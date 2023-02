Accanto al nuovo compagno, Vincent Arena, posa alla serata di gala

E' stata tra gli organizzatori di “Il Calciomercato - Charity Night”, cena di beneficenza

Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style, con cui ha avuto grazie alla fecondazione assistita la figlia Sophie Melle, 5 anni, non replica alle frecciate dell’hair stylist 33enne. Sorridente ed elegantissima, con l’abito lungo nero tutto pailletes, è mondana e felice accanto al nuovo fidanzato Vincent Arena, classe 1983, deejay e produttore molto conosciuto anche all’estero. La sua nuova vita le piace moltissimo.

L'ex di Federico Fashion Style mondana e felice: la nuova vita glamour di Letizia Porcu dopo l'addio al parrucchiere delle vip

Tra gli organizzatori di “Il Calciomercato - Charity Night”, cena di beneficenza organizzata dalla fondazione Sportogether all’Hilton Rome Airoport, Letizia sul red carpet è disinvolta davanti ai tanti fotografi.

Quando stava con Federico, era rarissimo vederli insieme agli eventi. Ora per lei sembra essere cambiato tutto. Sul social la Porcu, coetanea di Lauri, racconta tutto ai suoi 151mila follower e condivide gli scatti della serata che l’ha vista protagonista.

Letizia è stata tra gli organizzatori di “Il Calciomercato - Charity Night”, cena di beneficenza: sul red carpet con alcuni ospiti e il fidanzato

Era una dei più stretti collaboratori del parrucchiere. L’addio, li ha portati a scontrarsi. Federico sottolinea che lei da ben 3 anni sapeva che lui fosse gay, ma era comunque rimasta al suo fianco. A Nuovo l’hair stylist sottolinea: “La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”. Afferma di essere dimagrito 25 chili per lo stress della separazione con strascichi burrascosi.

La Porcu con Maria Monsé e la figlia Perla

L’ex concorrente di Ballando con le stelle rivela pure: “Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale”. Letizia però non risponde: finora non l’ha mai fatto. Lascia probabilmente che siano i suoi legali a farlo. Sul social fa vedere a tutti solo la sua nuova esistenza scintillante e glamour.