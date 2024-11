''Angelo ora è libero, libero, libero'': Madonia e Sonia Bruganelli si sono lasciati dopo il caos di 'Ballando'? Le parole di lei e il gossip

La produttrice 50enne risponde alle domande dell’inviato de La Volta Buona

Intanto sul web arriva la notizia che lei e il danzatore 40enne si sarebbero ‘mollati’

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia dopo il caos a Ballando con le Stelle, scaturito dallo scontro del danzatore con Selvaggia Lucarelli in diretta tv e il successivo allontanamento del siciliano dal dancing show, si sono lasciati? Sul web il gossip si fa insistente, le parole di lei lasciano col fiato sospeso. Afferma: “Angelo ora è libero, libero, libero”.

Il 40enne al Corriere della Sera, quando gli si chiede se il legame con la compagna sia uscito rafforzato dagli eventi, replica: “E’ un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”. La situazione si fa interlocutoria. Non è ben chiaro se il legame tra i due sia ancora di tipo sentimentale o meno.

La Bruganelli ieri, martedì 26 novembre, viene fermata all’arrivo all’Auditorium Rai del Foro Italico dall’inviato de La Volta Buona. Il giornalista le domanda se abbia poi sentito Angelo. “Io lunedì ero a la Vita in Diretta e non sapevo nulla. Non l’avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito e l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero”, sottolinea l’ex moglie di Paolo Bonolis.

La 50enne aggiunge: “Io ora vado per lo spareggio con Carlo Aloia. Se voglio essere ripescata? Voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui dentro fino alla fine. Quindi se non sarò ripescata sarà la fine, se così non sarà allora ne riparleremo”.

Fa anche discutere una citazione di Sonia sul social. "Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire - si legge - Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”. Per molti sarebbe ‘la prova’ che il rapporto sarebbe giunto al capolinea. Sarà veramente così?