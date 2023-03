La mamma di Belen e Cecilia Rodriguez compie 60 anni, grande festa con tutto il 'clan' compreso De Martino: foto

Veronica Cozzani spegne le candeline con gli affetti più cari in una mega villa sul lago di Como

Stefano arriva un po’ dopo e gioca con il suocero Gustavo sotto il sole di marzo

Veronica Cozzani spegne le candeline felice come non mai: è un compleanno indimenticabile il suo. La mamma di Belen e Cecilia Rodriguez compie 60 anni, le figlie, insieme al fratello Jeremias, le hanno organizzato una festa coi fiocchi. Al party c’è tutto il ‘clan’, compreso Stefano De Martino, arrivato qualche ora dopo rispetto agli altri.

La mamma di Belen e Cecilia Rodriguez compie 60 anni, grande festa con tutto il 'clan' compreso De Martino

La torta per lei è doppia, una a mezzanotte e un'altra domenica 5 marzo accanto al nipotino

La showgirl 38enne, la sorella 32enne e Jere, 34 anni, si sono affidati ancora una volta a un famoso tour operator incoming italiano che opera nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di prestigio con piscina privata. Per Veronica i tre hanno voluto una villa spettacolare che si affaccia sul Lario. Al loro servizio anche uno chef che cura i pranzi e le cene per tutti durante un weekend da ricordare.

Veronica Cozzani spegne le candeline con gli affetti più cari in una mega villa sul lago di Como. Belen, arrivata con i figli, nella foto tiene in braccio Luna Marì

Belen sorride accanto ai due suoi figli, Santiago, che compirà 10 anni il 9 aprile prossimo, e Luna Marì, un anno e 8 mesi, che gioca tantissimo insieme al fratellino. Stefano è con lei. Sotto il sole salta dal tavolino del giardino atletico come non mia mentre scherza col suocero Gustavo. E’ il solito guascone in t-shirt e sneaker. La moglie lo filma con il telefonino, poi si siede su una sdraio accanto a lui.

L'argentina a tavola accanto al marito

Con Cecilia c'è il futuro marito Ignazio Moser

Chechu sta con Ignazio Moser, presente come al solito. Anche Deborah Togni è con Jeremias. La Cozzani si bea della presenza di tutti quanti i membri della sua famiglia: tiene sempre d’occhio i nipotini e soffia sulle candeline con accanto Santi.

Chechu insieme alla madre

Il sabato e la domenica trascorrono in tutta serenità. I Rodriguez si sentono uniti come non mai. Tutto sembra essere perfetto. Cecilia dedica parole dolcissime alla madre, condivise anche dagli altri: “Felice compleanno alla donna più forte che ho visto nella mia vita, la donna c’è sempre per tutti, moglie, madre, nonna, ma sopra ogni cosa una super amica. Ti amo Veronica”.