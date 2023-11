''Non credo avrò mai un altro amore come Eleonora Pedron, metà del mio cuore è ancora dedicato a lei'': confessione di Max Biaggi

Il pilota 52enne si lascia andare parlando dell’ex 41enne, madre dei suoi due figli, ora legata a Fabio Troiano

I due sono stati una coppia dal 2007 al 2015 e sono genitori di Inés e Leon, 14 e 13 anni

Max Biaggi non ha dimenticato l’ex con cui è stato insieme dal 2007 al 2015. L’ex campione di moto 52enne affida alle pagine del Corriere della Sera la sua confessione. “Non credo avrò mai un altro amore come Eleonora Pedron, metà del mio cuore è ancora dedicato a lei”, svela. Dalla 41enne, ex Miss Italia, ha avuto i suoi due figli di 14 e 13 anni. La conduttrice e modella ora è legata a Fabio Troiano, con cui vive una lunga e bella storia d’amore.

Quando gli si domanda perché viva a Monte Carlo, dove abita pure la Pedron, Max spiega: “Una scelta fatta 34 anni fa, lì sono nati i miei figli, Ines Angelica 14 anni, e Leon Alexander 13 anni tra un mese, naturalmente ci vive anche la mia ex compagna Eleonora Pedron, la mamma dei miei figli: siamo sereni, stiamo bene”.

Biaggi non fa vita mondana nel Principato: “Anche no. Ribadisco: giornate serene. Il glamour, la mondanità di Montecarlo, lo stretto necessario imposto dal mio ruolo, da quelle relazioni che devo conservare e curare. I miei figli studiano, crescono bene, hanno le loro amicizie, mai pensato di togliere loro quello che sono riuscito a dargli, viviamo tutti insieme nel giro di 500 metri di distanza”. Lì si pagano meno tasse, lui chiarisce: “Sicuramente si gode di una tassazione agevolata. Ma se le cose sono fatte bene, con serietà, non ci vedo nulla di scorretto”.

Lo sportivo svela anche il perché dei nomi spagnoleggianti dei figli: “Inés lo ha scelto Eleonora, mi piace molto. Leon ha una motivazione sportiva: lottavo per il titolo mondiale contro Leon Haslam e mi sono detto: se riesco a batterlo chiamerò mio figlio col suo nome, così è stato. Guarda un po’, dopo Haslam ha chiamato suo figlio Max, come me”.

Max e la Pedron hanno ruoli definiti come genitori: “Eleonora è cuore di mamma, io svolgo il ruolo del genitore più rigido che a volte deve dire di no”. I ragazzi sono ormai adolescenti, un’età complicata: “Proprio così, quella dell’adolescenza. Gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione, se si concedono qualche uscita serale, una pizza con gli amici, voglio sapere dove sono, ma alle 10 a casa, mi raccomando. E quando rientrano mi chiamano”.

Inevitabilmente arriva la domanda su un possibile nuovo amore. Max però è single, confessa che è ancora legato all’ex: “No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita... Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene”. E chiarisce ancora che questa non è certo una scelta di castità: “Ma no, affatto. Ho le mie frequentazioni, però ora davanti a me c’è un focus preciso: l’amore per i miei figli e la loro crescita. Se in futuro avrò esigenze diverse, le affronterò”.