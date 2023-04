''Mamma sembra sempre una ragazza'': Cristina e Benedetta Parodi al mare in Liguria con l'amato genitore, foto

La giornalista 58enne e la sorella 50enne insieme alla madre Laura Casabassa Parodi

Cristina e Benedetta Parodi si prendono del tempo speciale da vivere insieme alla madre al mare in Liguria. La giornalista e conduttrice 58enne e la sorella 50enne, star dei cooking show in tv, partono da Milano, dove piove, con Laura Casabassa Parodi e si dirigono verso Bordighera. Pranzano a La Reserve. Cristina fotografa l’amato genitore e commenta: “Mamma sembra sempre una ragazza”.

All’appello manca il primogenito della donna, Roberto, 59 anni. Laura, sposata con Pietro, stavolta si gode le ore insieme alle figlie femmine. “Prendersi del tempo per stare con le persone a cui vuoi bene. Partire con la pioggia da Milano e pranzare in Liguria al sole, parlare di cose serie o leggere con chi ti capisce al volo, ridere per le cavolate e commuoversi per i ricordi, tanti e bellissimi, della nostra famiglia. Una giornata speciale grazie a due ragazze speciali”, sottolinea Cristina emozionata.

Sul social anche Benedetta condivide foto e storie del piccolo viaggio. Le tre trascorrono pure una notte in hotel, il rientro a casa è previsto nel pomeriggio dell’indomani. Negli scatti pubblicati le sorelle sottolineano: “Noi tre. Le tre parodine”.

La moglie di Giorgio Gori poi immortala la madre e sottolinea: “La mia mamma che sembra sempre una ragazza”.

Laura, docente di Lettere classiche in pensione, ha un amore incondizionato per i suoi figli. A Tv Sorrisi e Canzoni in passato aveva confessato: “Non c’è un figlio migliore dell’altro. E’ solo una questione di carattere. Cristina è accomodante, ubbidiente, mentre Benedetta ha uno spirito più ribelle…”. E ancora: “Cristina è sempre stata la più saggia dei tre. Non bisticcia con nessuno, cerca sempre di tenere le cose a bada. Benedetta e Roberto sono più impulsivi e quando vivevano in casa con loro litigavo. Senza esagerare però. Sono ragazzi educatissimi. E Cristina, con il suo modo garbato e gentile, riusciva e riesce a ottenere più di loro”.