La showgirl 35enne, concorrente di Back To School, stenta nel ‘rifare’ le elementari in tv

Pia, avuta da Mario Balotelli, 10 anni, la rimprovera a casa

Raffaella Fico, concorrente di Back To School in tv, lo show condotto da Federica Panicucci su Italia 1, stenta nel rifare le elementari. A casa si prende i rimproveri della figlia Pia, 10 anni, avuta dall’ex Mario Balotelli. “Mamma ma non ti vergogni?”, le domanda la piccola. La showgirl 35enne a SuperGuida Tv spiega perché.

''Mamma ma non ti vergogni?'': Raffaella Fico spiega perché la figlia le ha fatto questa domanda

“Sono molto serena. L’ho presa in maniera molto ironica, è vero che si tratta dell’esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle elementari, pur sapendo che mia figlia va alle elementari, la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, io con mia figlia le avevo già ripetute, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico”, racconta la napoletana.

“Pia mi ha detto: ‘Mamma ma non ti vergogni, queste cose le hai ripetute con me’. Le ho risposto: amore la non prenderla così, è un gioco. Ma secondo te la mamma non le sapeva queste cose?”, rivela Raffaella.

La showgirl 35enne, concorrente di Back To School, stenta nel ‘rifare’ le elementari in tv

La figlia l’ha rassicurata, del giudizio degli altri non si cura. L’ex gieffina sottolinea: “Non mi interessa più di tanto il giudizio delle persone, negli anni ho lavorato su me stessa. Io sono favorevole alla critica costruttiva, ma quando è distruttiva allora non la prendo in considerazione. Ho imparato che qualsiasi cosa uno di noi faccia, che sia giusta o sbagliata, alla fine hanno sempre da ridire. Prendo tutto con filosofia”.

Pia, avuta da Mario Balotelli, 10 anni, la rimprovera a casa

Raffaella parla anche di Balotelli: “Un amore importante e che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverso da quelli vissuti dopo. Ero nel pieno del mio periodo lavorativo e ho dovuto fare anche tante rinunce che ho fatto con la consapevolezza di volerle fare. Ne sono contenta, perché ho una bambina fantastica, gli uomini passano i figli restano. Ci abbiamo riprovato, ci ho messo tutto l’impegno del mondo e ti dico la verità, penso che sia qualcosa più da parte mia che non è scattata. E' comunque una storia da cui io sono uscita molto ferita. Negli anni ho continuato ad amarlo, ma con il passare del tempo e a seguito delle grandi delusioni svanisce. Oggi c’è un bellissimo rapporto di amicizia, di rispetto, è come un fratello, ci siamo sempre l’uno per l’altra, e siamo due genitori che fanno di tutto per il bene della loro figlia”.