''Alle 9.30 ha suonato il fattorino di Amazon, sono sconvolta per essermi svegliata così presto'': Micol Incorvaia alza un polverone

La 29enne si giustifica: i suoi 5 mesi nella Casa del GF Vip le hanno sballato tutti i ritmi normali

Micol Incorvaia dopo più di 5 mesi al GF Vip non ha ancora ripreso i ritmi normali di sonno e veglia, così, senza pensarci troppo, sul social, nelle sue storie, si lascia andare e dice: “Alle 9.30 ha suonato il fattorino di Amazon, sono sconvolta per essermi svegliata così presto”. Dato che alle 9.30 del mattino la stragrande maggioranza delle persone già sono sveglie e attive da un bel po’, immancabilmente in Rete si alza un polverone.

La 29enne, fidanzata con Edoardo Tavassi, a Milano dormiva placidamente, peccato che qualcuno l’abbia costretta ad alzarsi. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30 - confessa Micol ai follower - così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”.

Il popolo del web non la giustifica. Nonostante la sorella di Clizia provi a spiegare: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa". E aggiunga: "Quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo. Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”.

Niente, non c’è nulla da fare. Micol viene subito additata da molti, che immediatamente sentenziano e criticano ferocemente. In realtà dopo essere stata rinchiusa per quasi 6 mesi tra le mura di Cinecittà è abbastanza normale che sia così. Lì non esistevano orari.Le serve del tempo per rimettersi in carreggiata e riprendere la solita routine.