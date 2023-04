Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori per la seconda volta: svelato il nome del bebè

L’ex tronista di Uomini e Donne venerdì 21 aprile, in mattinata, ha dato alla luce il neonato

Clarissa Marchese finalmente può tenere tra le braccia il suo maschietto che ha atteso per giorni. La 29enne e Federico Gregucci sono diventati genitori per la seconda volta. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi, venerdì 21 aprile, durante la mattinata, ha dato alla luce il suo bebè, di cui sul social ha svelato il nome. Il bimbo si chiama Christian.

Il neo papà bis 33enne, figlio dell'ex calciatore ed ex vice di Mancini all'Inter e al Manchester City, Angelo Gregucci, nelle sue storie posta il primo scatto del figlio. “Benvenuto amore nostro”, scrive. La mamma condivide un dolcissimo video in cui Arya, la primogenita, accarezza teneramente il neonato nella culla. “E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto al mondo Christian. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”.

Clarissa sperava di partorire intorno al 10 aprile, come spiegato ai follower nelle IG Stories: “Si pensava che questo bambino arrivasse prima, un po’ perché il bimbo è grande, un po’ perché io sono pronta, poi c’è lo storico di Arya che è nata dieci giorni prima, insomma una serie di cose mi avevano fatto preparare psicologicamente e mi faceva stare un po’ tranquilla, perché maggio sarà per noi un mese impegnativo, dobbiamo fare tantissime cose. Per una donna che ha partorito, qualche giorno di relax sarebbe necessario, ma io non ne avrò”.

Christian si è fatto attendere, ma ora la felicità è incommensurabile. Lei e Federico, diventati moglie e marito il 30 maggio 2019, sono diventati genitori per la prima volta l’11 marzo 2020: Arya è nata a Miami, città dove Gregucci ha risieduto per diversi anni. Ora la coppia vive felicemente in Italia.

A dicembre scorso la Marchese e Gregucci avevano annunciato il sesso del bebè con un gender reveal condiviso anche su Instagram. Davanti ad amici e parenti è andata in scena una festa emozionante e piena di allegria.