Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi insieme a Madrid: foto

L’ex calciatore e la fidanzata sono volati in Spagna per il weekend

Il 46enne ha portato la sua nuova dolce metà allo stadio Bernabeu

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Madrid per il weekend. L’ex calciatore e la sua nuova compagna hanno scelto la capitale spagnola per trascorrere qualche ora insieme fuori dall’Italia e lui l’ha portata anche allo stadio Bernabeu a vedere una partita del Real Madrid, ospite dell’allenatore Carlo Ancelotti. Il 46enne ha condiviso un selfie che lo ritrae proprio accanto alla 34enne sugli spalti della famosa struttura sportiva madrilena.

Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34, insieme allo stadio Bernabeu di Madrid

In un’altra Story Totti ha scritto: “Che ricordi”. Il riferimento è ovviamente ai tempi in cui si è battuto in campo proprio nello stadio iberico. La sera poi la coppia si sarebbe regalata una serata romantica in un ristorante della città.

Negli ultimi giorni Francesco è finito nuovamente sui giornali di tutta Italia per il divorzio da Ilary Blasi. Il giudice ha infatti stabilito che dovrà versare un assegno di mantenimento per i figli di 12.500 euro al mese, escluse però molte spese straordinarie e quelle scolastiche.

‘Il Messaggero’ ha anche scritto che la villa dell’EUR, a Roma, dove Ilary rimarrà fino a che l’ultimogenita Isabel non sarà indipendente economicamente, ha una rata del mutuo molto alta fino al 2041. E anche questa la salderà Totti. “Oltre ai 12.500 euro di mantenimento per i figli, l'ex capitano della Roma deve infatti pagare il mutuo per la villa all'Eur in cui vive Ilary Blasi: una rata che oscilla dai 15 ai 18 mila euro al mese che si estinguerà solo nel 2041”, ha scritto il quotidiano della Capitale.