Pippo Inzaghi e la moglie Angela Robusti posano coi figli piccoli e look natalizi coordinati davanti all'Albero: la rara e tenera foto di famiglia

Saranno le prime festività con la fede all’anulare: hanno detto di sì il 18 giugno a Formentera

Stanno insieme da quasi 8 anni e sono genitori di Edoardo, 3 anni, ed Emilia, un anno e 9 mesi

Quelle che arriveranno in questo 2024 saranno le prime festività che trascorreranno da marito e moglie. Pippo Inzaghi e la moglie Angela Robusti posano coi figli piccoli e look natalizi coordinati davanti all’Albero di Natale. La coppia pubblica su Instagram la tenera e rara foto di famiglia. Innamorati, il 51enne e la 34enne si lasciano immortalare insieme a Edoardo, 3 anni, ed Emilia, un anno e 9 mesi. “Sarà un #Natale pieno d’amore. Non vediamo l’ora”, scrive l’ex volto di Uomini e Donne.

Angela e l’ex bomber di Juve e Milan, ora allenatore, stanno insieme da quasi 8 anni, le nozze sono arrivate il 18 giugno scorso a Formentera. Un matrimonio in cui gli sposi hanno accolto con grande calore e divertimento tutti gli ospiti nella bella isola delle Baleari. Nello scatto condiviso la Robusti e Inzaghi indossano abiti simili: entrambi portano un maglione rosso e sotto jeans. I loro pargoli, deliziosi, sono ovviamente in pendant come mamma e papà: maglioncino con sopra ricamato un orsetto e pantaloni color panna. Alle loro spalle c’è l’albero addobbato. I due si scambiano un bacio a fior di labbra.

Pippo al Corriere della Sera a novembre scorso aveva annunciato i fiori d’arancio, svelando pure il primo incontro con la donna che gli ha cambiato la vita. E’ avvenuto all’epoca in cui allenava a Venezia. “Quando ero lì non uscivo mai e, se uscivo, indossavo la tuta - aveva rivelato - Quella sera non so come andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza ormai rodata, ci sposeremo”. Il finale è un ‘happy end’ degno delle commoventi pellicole natalizie. Il dono più grande in casa loro è già arrivato.