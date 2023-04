L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto la terza bambina dal marito Marco Fantini

La 28enne è già mamma di Alessandro avuto da Nicolas Bovi, Bianca e Azzurra

Beatrice Valli ha finalmente partorito, la 28enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato il lieto evento con un dolcissimo post su Instagram e svela come si chiama il bebè, un'altra femminuccia. E' nato il suo quarto figlio! Dopo Alessandro, 9 anni, avuto dall'ex Nicolas Bovi, Beatrice si è innamorata del 31enne Marco Fantini e ha dato alla luce due femminucce: Bianca, 5 anni, e Azzurra, 2.

Beatrice Valli ha finalmente partorito! Appena nato il quarto figlio: ecco come si chiama

Il 24 aprile è arrivato un altro fiocco rosa, Matilda Luce: questo il nome scelto per la piccola. L'ex corteggiatrice e influencer nelle ultime settimane ha tenuto i suoi followers con il fiato sospeso. La Valli, trattandosi della quarta gravidanza, si aspettava di partorire prima, ma la piccola non aveva fretta.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto la terza bambina dal marito Marco Fantini

La 28enne è già mamma di Alessandro avuto da Nicolas Bovi, Bianca e Azzurra

Il termine del parto era stato fissato al 28 aprile, ma anche i dottori si aspettavano di accogliere la bimba in anticipo. Il 23 aprile, dopo l'ennesimo tracciato, Beatrice è stata ricoverata e il 24 è nata Matilda Luce.

La Valli e il 31enne si fanno vedere insieme: lei annuncia una breve pausa dai social

Beatrice si fa fotografare con la neonata in braccio in ospedale e condivide lo scatto via social. "Matilda Luce Fantini", scrive, svelando per la prima volta il nome scelto col marito. Nei mesi precedenti, in tv, aveva rivelato che in ballottaggio c'erano i nomi Alba, Celeste, Blue e, chiaramente, proprio Matilda. "Siamo un po' stanche, ma siamo qui e ci godiamo il momento", dice in un breve video la Valli. Dopo il parto, avvenuto stamane, annuncia che si prenderà una pausa dai social per godersi il momento: "Torneremo da voi nei prossimi giorni".