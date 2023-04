Belen festeggia i 10 anni del figlio Santiago con una mega festa a Milano, Stefano De Martino non c'è: le foto

Party a tema basket per il primogenito della 28enne, celebrato da tutti gli amichetti

Tutto il ‘clan’ dei Rodriguez non buca l’evento, il presentatore 33enne sì

Santiago De Martino fa il bis. Belen festeggia i 10 anni del figlio primogenito, compiuti lo scorso 9 aprile e già celebrati in famiglia a Napoli durante il weekend pasquale, con una mega festa a Milano. Stavolta ci sono tutti gli amichetti del bambino. Stefano De Martino, però, non c’è e subito arrivano forti le voci di nuova crisi... A spegnerle immediatamente ci pensa la madre dell’argentina, Veronica Cozzani. La donna sul social, rispondendo alle domande dei follower, spiega il motivo dell’assenza del conduttore 33enne.

La nonna di Santi condivide moltissimo del party a tema basket, sport che appassiona il nipotino. L’evento è super: i ragazzini ospiti indossano completi su misura per giocare a pallacanestro con gli animatori. Le tute, probabilmente create dal brand dei Rodriguez Hinnominate, sono doni per i presenti.

L'allestimento è perfetto: la pallacanestro è lo sport che più piace al ragazzino

Ci sono dolcetti dedicati a forma di palla da basket e col nome del festeggiato, anche la torta rispecchia il tema scelto: si balla, ci si scatena, si gioca. Santiago tiene stretta la sorellina di quasi due anni Luna Marì, che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese. A festeggiarlo c’è il clan famigliare al gran completo: nonno Gustavo Rodriguez, zia Cecilia, con Ignazio Moser, zio Jeremias con Deborah Togni. Manca solo Stefano, ma è subito detto il perché.

Stefano non può ammirare la festa del figlio e gioire con lui: è impegnato con il suo tour teatrale

Santi e tutti i suoi amichetti indossano completi creati apposta per l'evento

"Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”, sottolinea nonna Veronica su Instagram. In questo momento il presentatore tv, ex ballerino di Amici, si trova in tour con il suo "Meglio Stasera! Quasi one man show”.

Tutto il ‘clan’ dei Rodriguez non buca. Nonno Gustavo gioca con Luna Marì

E’ solo per questa ragione, infatti, che Stefano non è potuto volare a Milano per la festa del suo unico figlio. Belen fa le sue ‘veci’ genitoriali: i due si amano molto, nessun scricchiolio in vista.