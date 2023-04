Alla mamma di Totti piace molto la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi: la paparazzata

La signora Fiorella insieme al figlio e alla 36enne alla festa di compleanno di un amico

Fiorella Totti sembrerebbe conquistata da Noemi Bocchi. La paparazzata che Chi mette in copertina racconta il grande feeling che si sarebbe creato tra la mamma di Totti e la nuova fidanzata del figlio. La 36enne piace molto alla donna. I fotografi hanno pizzicato i tre a Santa Severa, famosa località balneare nei pressi di Roma, mentre vanno alla festa di compleanno di uno dei migliori amici di Francesco, Giancarlo Pantano. Come un’allegra famigliola si dirigono al ristorante L’Isola del Pescatore.

Fiorella è sempre stata al centro della vita di Francesco: il suo ‘placet’, anche per quel che riguarda l’amore, per l’ex capitano giallorosso è fondamentale. La madre lo ha accompagnato in ogni fase della sua esistenza, ora ancora maggiormente, da quando la donna è vedova, dopo la morte del marito Enzo, venuto a mancare per complicazioni legate al Covid nel 2020.

Negli anni i gossip vorticosi della Capitale hanno raccontato di un rapporto non sempre sereno con l’ex moglie di Francesco Ilary Blasi. Fiorella e la presentatrice hanno, però, sempre smentito con i fatti le voci ricorrenti di chi non le voleva, poi, così intime e affini. Ora, però, è tutto alle spalle. Nella vita di Francesco c’è Noemi e la madre dello sportivo parrebbe avere occhi solo per lei.

Fiorella nel ristorante si siede accanto alla Bocchi, è affettuosa e complice. Ride, pare rilassata. Non ha mai commentato la separazione del figlio. Totti, quando gli è stato chiesto cosa pensasse il genitore della questione, si è limitato a dire: “Soffre in silenzio”. Una cosa è certa però, come testimoniano le foto del settimanale, parrebbe aver accettato Noemi e aver fatto squadra con lei.