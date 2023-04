''Il rito religioso è più importante della festa'': Fabio Fulco annuncia le nozze con Veronica, ecco quando saranno

L’attore e la compagna hanno già fatto la promessa di matrimonio a marzo in Comune

Il 52enne e la 28enne sono genitori di Agnes, nata il 27 giugno 2021

Fabio Fulco non sta nella pelle. “Finalmente ci sposiamo”, confida a Chi. L’attore annuncia le nozze con Veronica Papa, da cui il 27 giugno 2021 ha avuto la sua prima figlia, Agnes. “Il rito religioso è più importante della festa”, sottolinea l’artista, che lo scorso marzo è già stato in Comune con la 28enne per firmare la promessa di matrimonio. Al settimanale svela quando saranno i fiori d’arancio.

''Il rito religioso è più importante della festa'': Fabio Fulco annuncia le nozze con Veronica. I due a marzo scorso hanno firmato in Comune la promessa di matrimonio. Con loro la figlia Agnes, due anni a giugno

“Finalmente ci sposiamo! Anche se, devo essere sincero, io lo avrei già fatto il giorno dopo la nascita di mia figlia. Sono il papà e il compagno, nonché futuro marito, più felice del mondo. Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io oggi sono felice”, sottolinea Fulco.

La coppia dirà di sì in chiesa a fine luglio in Costiera Amalfitana

Le nozze saranno celebrate a fine luglio in Costiera Amalfitana: “La data però preferisco non dirla per scaramanzia”, fa sapere Fabio. E aggiunge: “Fosse dipeso da me, già il giorno dopo la nascita di Agnes mi sarei sposato in una piccola chiesetta. Infatti ho detto a Veronica: ‘Domani ci sposiamo’. Lei però, più pragmatica, mi ha fermato ricordandomi che: io sono residente a Roma, lei in Abruzzo, il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e che prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale... Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato”.

I fiori d'arancio li proiettano al settimo cielo

Fulco parlando del matrimonio dice: “Per me non sono importanti il party, i regali, il look, eccetera. Per me ciò che conta è la funzione religiosa, che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno”. Sui testimoni scelti svela: “Per me due tra i miei migliori amici. Uno addirittura verrà da Miami, solo che lo scoprirà leggendo ‘Chi’ perché ancora non gliel’ho detto. Anche Veronica ha scelto le sue migliori amiche. Il momento più bello, quello dove ammetto che potrei davvero svenire, sarà quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nuziali”.

Dopo le nozze il 52enne e la 28enne vogliono allargare la famiglia

“Ci saranno musica, ospiti speciali, ci sarà la magia del nostro mondo tavolo per tavolo e, credetemi, sarà indimenticabile. Ho immaginato insieme con mia moglie un film pieno di incanto e soprattutto di amore. So che chi verrà al nostro matrimonio vivrà la bellezza e la felicità di quel giorno insieme con noi - sottolinea ancora l’attore - Io sono maniacale in tutto, Veronica pure. Sarà una cerimonia indimenticabile”.

Fulco è pronto anche a pensare a una nuova cicogna: “Dopo le nozze vogliamo allargare la famiglia. Sicuramente daremo un fratellino o una sorellina alla nostra bambina. O magari tutti e due... Perché no? Se Dio vorrà, ci piacerebbe avere altri figli”.