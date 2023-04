Legata a Walter Rodinò, suo coetaneo esperto di comunicazione, la 50enne è felice

Lo ha presentato alla figlia Alyssa e lui, a sua volta, ha presentato lei ai due figli

Anna Falchi non si nasconde. “Molti sono scaramantici, ma io lo dico senza paura: sono felice”, confessa a Chi. Tutto merito di Walter Rodinò, laureato in Giurisprudenza ed esperto di comunicazione di grandi aziende, con cui la 50enne è uscita definitivamente allo scoperto lo scorso ottobre, regalandosi la prima uscita mondana in coppia al Roma Film Fest. “Il mio compagno è anche il mio vicino di casa”, svela pure al settimanale parlando del fidanzato la conduttrice de I Fatti Vostri, mamma di Alyssa, 13 anni, avuta dall’ex Denny Montesi.

''Il mio fidanzato è anche il mio vicino di casa'': Anna Falchi parla del suo nuovo amore

Anna ha presentato Walter alla figlia, lui, suo coetaneo, ha fatto lo stesso con i figli, un maschio e una femmina. “In famiglia ci frequentiamo, lui ha due figli e capita di stare tutti insieme: c’è un clima armonico. Ormai siamo tutti grandi e risolti da questo punto di vista”, spiega. La Falchi aggiunge: “Lo so, ci vuole attenzione. Non è stato tutto immediato, abbiamo costruito le relazioni nel tempo: per farlo bisogna conquistare la fiducia dell’altra famiglia”.

Legata a Walter Rodinò, suo coetaneo esperto di comunicazione, la 50enne è felice

Anna Falchi ammette: “Le posso dire quello che tutti quanti hanno paura di dire: ‘Sono felice’. E, sono sincera, io cercavo quello: quello che non avevo prima era quella felicità lì. Per me non bisogna arrendersi: ci sono quelli che ti dicono che a una certa età contano altre cose nella vita... ed è pure vero, ma io voglio vivere quell’emozione lì: la vita è velocissima ed è una sola”. La storia durata 11 anni con Andrea Ruggeri è solo un lontano ricordo.

Anna lo ha presentato alla figlia Alyssa e lui, a sua volta, ha presentato lei ai due figli

Il popolare volto tv che sogna di tornare a fare anche l’attrice confida: “Walter è un vicino di casa, il che non è male”. Non chiarisce se abitino nello stesso condominio o nello stesso quartiere. In passato aveva rivelato che si erano conosciuti per caso, magari proprio come vicini di pianerottolo, chissà… “Ma con lui, poi, c’è stato un corteggiamento romantico, bellissimo: è stato meraviglioso. Se è ancora bellissimo? Assolutamente sì”, conclude.