''Sshhh'' e gesto del silenzio: Ilary Blasi risponde a chi dice che è 'scontenta' dell'assegno di mantenimento che riceverà da Totti?

Ilary Blasi si immortala in primo piano con un dito davanti alla bocca. Condivide la foto nelle sue IG Stories e scrive: “Sshhh”. Fa il gesto del silenzio. Risponde a chi dice che è ‘scontenta’ dell’assegno di mantenimento che riceverà da Totti? Sembrerebbe di sì. Qualcuno potrebbe pensare pure che esulti per l’ottimo share per il debutto dell’Isola 2023, ma la decisione del tribunale, ancora ‘calda’, parrebbe portare in un’altra direzione.

“Blasi e Totti, il giudice scontenta Ilary: assegno da 12.500 euro per i figli (ne aveva chiesti 30 mila)”, titola il Corriere della Sera. E aggiunge: “Per la separazione tra Totti e Blasi il Tribunale ha deciso per l'affido condiviso e spese straordinarie (viaggi, svago, cure mediche) al 50%, a lui il 75% di quelle scolastiche. La villa resta alla showgirl”. Di tutt’altro avviso è La Repubblica: “Il primo round del divorzio dell’anno va a Ilary Blasi. Francesco Totti quindi, letta la prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile, esce sconfitto dal confronto con l’ex moglie”.

La presentatrice 41enne pare concordare con il quotidiano romano. Zittisce tutti. Sembrerebbe assai soddisfatta della cifra ottenuta, della mega villa all’Eur, che rimane a lei, della suddivisione delle spese decisa dal giudice. Parrebbe un gesto di trionfo velato, l’ennesima provocazione contro l’ex marito (e la nuova compagna Noemi Bocchi), oltre a quelle già passate, arrivate sia via social che in tv.

C'è ancora in ballo la vicenda dei Rolex. Il corriere fa sapere: "Il Capitano sostiene ed è pronto a provare che la collezione è sua e non un regalo per Ilary, che li ha presi dalla banca a sua insaputa e messi in un’altra cassetta di sicurezza". Il giudice sta ancora valutando, per questa bisognerà ancora aspettare.