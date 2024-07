Manila Nazzaro e il neo marito Stefano Oradei a New York con i figli di lei: luna di miele in famiglia allargata, foto

Dopo le nozze celebrate a Roma l'ex Miss Italia e il ballerino sono in America

Con loro i figli che Manila ha avuto dall'ex marito calciatore

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono volati in America. Dopo le nozze da favola celebrate lo scorso Maggio a Roma è tempo di luna di miele. Con loro però ci sono anche i figli dell'ex Miss Italia. Eccoli a New York con Nicolas e Francesco Pio Cozza, nati dal matrimonio con il calciatore Francesco Cozza.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a New York con i figli di lei

La 46enne ha rivelato che il neo marito Stefano Oradei ha avuto da subito un rapporto bellissimo con i suoi figli, ecco perché sono partiti in quattro. C'è da festeggiare un matrimonio, ma anche il compleanno di Nicolas che è diventato maggiorenne proprio a New York. Manila, infatti ha organizzato una sorpresa per suo figlio e ha condiviso le emozioni sui social, dove è intervenuto anche il neo marito, Stefano, con una dedica per il maggiorenne.''Auguri amore mio! Che la vita possa regalarti sogni e felicità. Ti vogliamo bene'', ha scritto la Nazzaro accanto al video in cui accende la candelina con il "18" sopra una fetta di torta dove si scorge la vista mozzafiato sui grattacieli di New York. Francesco ha soffiato sulle candeline sorridendo e abbracciando la mamma, il fratello Nicolas, e Stefano che ormai è diventato parte della famiglia.

La coppia ha scelto di fare una luna di miele allargata

''Felice compleanno Chicco sei cresciuto con i valori importanti della vita e stai diventando uomo in questo giorno così importante a New York insieme'', ha scritto l'insegnante di ballo di Ballando con le Stelle. ''Ti auguro di sognare sempre di sognare in grande con umiltà ed equilibrio e un po’ di sana follia , di lottare per i tuoi traguardi e di vivere di rispetto e amore, in un mondo folle che spesso si perde in cose futili ti auguro di vivere di gesti semplici e di apprezzarli tantissimo, un abbraccio un bacio, un dono, un caffè con gli amici… ti auguro di amare e tu sai come fare. Goditi ogni istante e sogna Chicco. Tanti Auguri dal profondo del cuore! Ti Voglio Bene''.

L'ex Miss Italia è al settimo cielo dopo le nozze

Il 40enne è molto legato ai figli della moglie, ma entrambi hanno espresso il desiderio di averne uno insieme...