''Ci conoscevamo da soli due mesi'': Manila Nazzaro in tv rivela come ha ricevuto la proposta di nozze da Stefano Oradei

I due si sposeranno il prossimo 13 maggio, testimone dello sposo Raimondo Todaro

A officiare la cerimonia Milena Miconi, damigelle Matilde Brandi, Angela Melillo e Samantha De Grenet

Manila Nazzaro parla del suo matrimonio in primavera inoltrata. In tv, a Verissimo, rivela come ha ricevuto la proposta di nozze da Stefano Oradei, seduto in studio al suo fianco. “Ci conoscevamo da soli due mesi scarsi”, racconta. E’ rimasta sorpresa ma felice.

“Ci sposiamo il 13 maggio - svela l’ex Miss Italia 46enne - C'è stata una proposta inaspettata perché ci conoscevamo da soli due mesi. Lui ha prenotato una cena in un ristorante a Roma con una vista pazzesca. Dopo questa cena meravigliosa ha deciso di fare una passeggiata per Roma. Dal ristorante all'Altare della Patria io non facevo altro che lamentarmi perché avevo i tacchi. Quando poi mi sono girata, lo vedo inginocchiato con l'anello. In quel momento ho realizzato tutta la mia vita e tutto quello a cui mi è stato detto ‘no’. Mi sono accovacciata e ho iniziato a piangere. Io in quel momento non realizzavo, non riuscivo a parlare”. “Aspettavo solo la serata giusta”, precisa il ballerino 40enne.

La 46enne mostra l'anello ricevuto dal ballerino 40enne

“La prima persona a cui ho detto mi sposo è stata la mia amica Manuela e poi l'ho scritto nella chat con le mie amiche - aggiunge la conduttrice ed ex ‘vippona’ - Lui è veramente speciale. Le mie amiche saranno le damigelle. I nostri invitati saranno quelli più stretti circa 150”. A officiare la cerimonia sarà Milena Miconi: “E’ la più giusta nel celebrare la cerimonia, anche se sarà quella che si commuoverà di più”. Damigelle saranno le altre amiche di sempre di Manila: Matilde Brandi, Angela Melillo, Samantha De Grenet.

Lo sposo ha scelto come testimone Raimondo Todaro. “Io e lui siamo fratelli, c'è sempre stato nel mio momento del bisogno. Lui è stato il primo a cui ho comunicato di aver chiesto di sposare Manila. Lui sa tutto di me e voglio che sia il mio testimone di nozze”, dice Oradei.

La Nazzaro confida come lo ha detto a Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, classe 2011, o figli che ha avuto dal primo marito, Francesco Cozza. “Ai miei figli lo abbiamo detto insieme - chiarisce - Li abbiamo fatti sedere sul divano e gli abbiamo detto che ci saremmo sposati. Tutti e due hanno urlato: 'Finalmente!'. E poi sono tornati a giocare alla play station. Stefano si è mosso in punta di piedi ed è riuscito a far innamorare anche i miei due ragazzi”.