''Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, ma ora basta'': Belen parla di Chiara Ferragni e fa una confessione a sorpresa

Finora non aveva mai una sola volta parlato di lei. Belen rompe il silenzio e parla di Chiara Ferragni. La 39enne si apre sulla fashion blogger e fa una confessione a sorpresa: “Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei”. Prende le difese dell’imprenditrice 36enne, al centro di una vera e propria bufera mediatica e giudiziaria a causa del ‘pandoro gate’ e della beneficenza sospetta.

La Rodriguez dedica una storia all’imprenditrice 36enne sposata con Fedez e madre di Leone, 5 anni, e Vittoria 2. “Mi sento in colpa per aver avuto dei pensieri impuri", esordisce la showgirl. "Con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma - continua - Ora sono calma, la tempesta è passata. Ho provato rabbia nel leggere l'accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei”.

Belen aggiunge: “Quello che volevo dirvi è che oltre la stima professionale c'è anche l'umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po' di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto”.

La showgirl sa bene cosa sia l’odio social, ne è stata spesso vittima. “Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci - conclude - Tutti possiamo sbagliare, l'importante è aver capito, rimediare e tornare più forti di prima. Forza Chiara!".