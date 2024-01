Prima indossa un abito perfetto per il tema della festa: “Brilla come un diamante”

Poi l'influencer e attivista si scopre, lasciando davvero poco spazio all’immaginazione

Single e serena, Giorgia Soleri festeggia i 28 anni con due outfit che lasciano il segno. Il primo look è ispirato al tema del folle party, “Shine bright like a Diamond”, ossia “Brilla come un diamante”. La famosa canzone di Rihanna docet. L’altro lascia ben poco spazio all’immaginazione: l’influencer e attivista, ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, indossa l’abito comprato al sexy shop. “Questo outfit meritava un posto nel feed”, sottolinea.

Giorgia Soleri, ex di Damiano dei Maneskin, festeggia 28 anni con l'abito comprato al sexy shop: le foto del folle party

Giorgia tira su i capelli in uno chignon, la frangia le incornicia il volto col make up perfetto: porta ombretto argento sugli occhi, illuminante sulle guance e lucidalabbra rosa. Il primo abito è a collo alto effetto sheer. Ha applicazioni di cristalli e piume. La Soleri lo porta con disinvoltura, sul divano posa come fosse una diva del passato e si diverte un mondo.

La festeggiata si diverte un mondo

Quando la serata si scalda e la festa diventa super coinvolgente, Giorgia si cambia e indossa un long dress totalmente in pizzo nero, trasparente. Il vestito ha uno spacco laterale profondissimo: lei abbellisce le gambe con calze a rete autoreggenti, che sono totalmente a vista. Sotto l’outfit porta solo delle culotte black. Per coprire il seno mette copricapezzoli glitterati a forma di X.

Giorgia si scatena in pista con i suoi invitati

In molti sul social le chiedono dove abbia preso il capo, griffato Noir Handmade. La ragazza non si vergogna affatto: spiega di averlo acquistato qualche tempo fa nel suo sexy shop preferito a Milano. Invita tutti ad andare a visitare il negozio. Sul social c’è chi la riempie di complimenti, c’è pure, però, chi la bacchetta. “Solita esibizionista”, sottolinea qualcuno. “A me darebbe fastidio un’amica così sempre mezza nuda”, le tuona una follower. “E anche oggi il patriarcato lo combattiamo domani”, le sottolinea un’altra. Lei non replica. Nelle storie scrive: “Io sono mia”. Anche se i gossip raccontano di un suo avvicinamento a Stefano Monti, un ragazzo che lavora alla produzione di un podcast a cui Giorgia ha partecipato.