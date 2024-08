Manila Nazzaro e Stefano Oradei a 3 mesi dalle nozze stanno facendo una luna di miele in una location pazzesca: le immagini

I due hanno detto di sì prima il 4 maggio, cerimonia civile, e poi il 13 maggio festa a Villa Miani

L’ex Miss Italia 46enne e il danzatore 40enne si godono il mare dei tropici

“Momenti fantastici casuali di un sogno di vita sensazionale unico…”, scrive sul social appassionato lui, facendosi vedere insieme alla moglie. Manila Nazzaro e Stefano Oradei a 3 mesi dalle nozze stanno facendo una luna di miele in una location pazzesca: sono volati alle Maldive. Alloggiano nel lussuoso Sun Siyan Olhuveli, nell’Atollo di Malé Sud. I due hanno detto di sì prima il 4 maggio, cerimonia civile in Campidoglio. Poi il 13 maggio è arrivata una festa pazzesca a Villa Miani. Dopo aver viaggiato a lungo in estate insieme ai due figli dell’ex Miss Italia, ora si godono il mare dei tropici romantici.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a 3 mesi dalle nozze stanno facendo una luna di miele in una location pazzesca

Sui loro profili Instagram la 46enne e il 40enne si fanno vedere dai follower raggianti, uniti più che mai. Il danzatore e coreografo esprime tutta la sua gioia: “Potrei scrivere un libro e forse lo farò... perché l'amore è così fantastico che ci sentiamo di condividere con il mondo, così bello così ispiratore così entusiasta così potente così profondo. Tu. Io. #honeymoon ... SOGNO”.

Sono volati alle Maldive. Alloggiano nel lussuoso Sun Siyan Olhuveli, nell’Atollo di Malé Sud

I due hanno detto di sì prima il 4 maggio, cerimonia civile, e poi il 13 maggio festa a Villa Miani

Manila pubblica tanti ‘dolci momenti’ della vacanza col il compagno a cui ha scelto di legarsi per sempre. Insieme piantano un albero. Lei spiega: “La vita ci sorprende ogni giorno e oggi i nostri amici delle Maldive ci presentano un fantastico regalo unico! ‘Come un ricordo che conserverà per sempre’. Il nostro ‘albero di cocco’ nasce sull’isola #leon 26-08-2024 … Emozioni per i nostri cuori, memorabili per la vita “.

La 46enne e il 40 sull'isola piantano insieme il loro albero di cocco

Poi arriva il bacio: vivono momenti indimenticabili

Il tempo trascorre lento e denso di sentimenti speciali. Stefano fa ballare la Nazzaro al tramonto. I ragazzi che lei ha avuto dall’ex Francesco Cozza, Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, classe 2011, sono rimasti a Roma. Stavolta le giornate sono tutte per loro.