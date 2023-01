La conduttrice 72enne lo conferma dopo averlo svelato nel corso di Domenica In

Intervistando l’ex factotum della diva, aveva rivelato: “Ho già preso una denuncia…”

Mara Venier conferma: “Sono stata denunciata dall’ex marito di Gina Lollobrigida". Intervistata da La Stampa, la conduttrice 72enne ribadisce quel che aveva già svelato nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Rivolgendosi ad Andrea Piazzolla, assistente personale e factotum per quasi 13 anni della diva, scomparsa lo scorso 16 gennaio a 95 anni, la ‘zia’ aveva sottolineato al 35enne: “Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici”.

Mara Venier: ''Sono stata denunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida''

Mara è stata l’ultima a intervistate la Lollo, a cui era legata da un rapporto di profonda amicizia. Per colpa di quell’incontro con l’attrice davanti alle telecamere si è presa la denuncia da Javier Rigau. “Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell’intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so’ spaventata tanto”.

Javier Rigau vuole portare in tribunale la conduttrice 72enne

La Venier punta il dito contro Rigau, con il quale la Bersagliera all’inizio degli anni 2000 ebbe una relazione abbastanza travagliata. I due si sposarono in gran segreto, ma le nozze furono annullate dalla Sacra Rota, anche se il 62enne recentemente a Storie Italiane ha precisato che ci fu solo “una dispensa”. “Le nozze sono legalmente valide”, ha tenuto a precisare.

La 72enne, legata da profonda amicizia alla diva, lo conferma in un'intervista a La Stampa

Mara non vuole parlare della denuncia. Sulla puntata di Domenica In che ha voluto dedicare alla Lollobrigida, spiega: “La dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini. Io quello che dovevo dire l’ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto”.