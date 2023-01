“Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e presuntuoso”

Nonostante il Festival su Rai Uno, in questo 2023 le reti commerciali non fermeranno i programmi di punta in onda

La scelta di Mediaset è più unica che rara: durante la settimana dedicata a Sanremo 2023, dal 7 all’11 febbraio, le reti commerciali ‘capitanate’ da Pier Silvio Berlusconi non si ‘spegneranno’, non fermeranno i loro programmi di punta in onda: ci sarà la controprogrammazione, diversamente da come si era scelto di fare in passato, negli ultimi 15 anni. C’è posta per te, in prime time su Canale 5, dovrà così vedersela contro la finalissima del Festival di Amadeus su Rai Uno. Maria De Filippi a Il Fatto Quotidiano commenta la decisione presa dall’azienda.

C'è Posta Per Te in onda contro Sanremo, Maria De Filippi commenta la scelta di Mediaset

“Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”, sottolinea la conduttrice 61enne.

Maria poi aggiunge: “Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me”.