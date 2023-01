Sophie Codegoni ricoverata in ospedale quasi al settimo mese di gravidanza: ''Mi sta facendo disperare''. Ecco cosa sta succedendo

L’ex tronista di Uomini e Donne 22enne costretta a dei controlli per un dolore lancinante

Al suo fianco nella camera in clinica c’è il compagno, Alex Basciano

Sophie Codegoni fa preoccupare i follower. L’influencer 22enne, entrata quasi nel settimo mese di gravidanza: ad aprile metterà al mondo la sua prima figlia, Céline. “Mi sta facendo disperare”, rivela nelle storie, parlando del suo rene: è infiammato e dilatato. I medici con alcuni controlli devono capire cosa sta succedendo.

”Eccomi, non sono sparita - dice l’ex ‘vippona’ del GF Vip 6 nelle sue IG Stories - Vi stavo leggendo, ma ieri non sono stata benissimo. Vi ho risparmiato queste ultime ore di visite, controlli, esami vari. Adesso sono in ospedale, devo stare qui un paio di giorni perché devo fare ancora alcuni controlli”.

La Codegoni precisa che la bambina che porta in grembo al momento non ha alcun problema: “Non vi preoccupate, Céline sta benissimo. Abbiamo già fatto ecografie e tutto, lei sta lì bella e serena, sta bene. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa ero venuta in ospedale perché avevo questo fastidio, una fitta perenne al fianco destro. Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male, ieri erano due notti che non riuscivo a dormire. Un dolore lancinante".

Sophie racconta tutto mentre è ricoverata nella sua stanza in clinica: "Ho fatto un'ecografia al rene, è parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali, ma mi auguro di no e sarebbe molto raro, è l'ultima ipotesi. La rottura è che non puoi fare nulla in gravidanza coi calcoli, quindi speriamo di no. Probabilmente sono coliche renali, anche se sono molto dolorose e fastidiose si possono curare in una decina di giorni. Oppure potrebbe essere una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Céline. Non lo so, adesso sono qui e aspetto". Accanto, senza mai perderla di vista, c’è Basciano. Il 33enne è già padre di Nicolò avuto nel 2016 da Clementina Deriu, con cui è stato insieme per cinque anni. E’ entusiasta per l’arrivo di una femminuccia, ma visibilmente preoccupato per la salute di Sophie.