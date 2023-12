L'attrice Maria Chiara Giannetta, 31 anni, parla dell'amore con il 51enne Davide Marengo: ''Niente affinità con i miei coetanei, è un tabù sociale''

La protagonista della serie tv di successo Blanca ammette: “Dentro dimostro almeno 65 anni”

E’ la protagonista della serie tv di successo Blanca su Rai1. Nel 2022 è stata anche una delle co-conduttrici di Sanremo, al fianco di Amadeus, ora al cinema reciterà accanto a Ficarra e Picone nella commedia Santocielo. Maria Chiara Giannetta, nata a Foggia, è soddisfatta della sua carriera in costante crescita. Anche sul versante sentimento ogni cosa procede serena. A Oggi l’attrice, 31 anni, parla dell’amore con con il 51enne Davide Marengo, regista. Stanno insieme da 6 anni. I vent’anni di differenza non sono affatto un problema. Se qualcuno le chiede il perché di un compagno cinquantenne, lei dice: "Niente affinità con i miei coetanei”. E sullo stupore che relazioni tra persone distanti negli anni suscitano, commenta: “E’ un tabù sociale”.

Il cuore della Giannetta batte per il regista tv di Sirene, Il cacciatore, Un’estate fa. “Ci ha presentati Valentina Bellé, che stava girando Sirene, e quella volta non ci siamo filati di striscio. Seconda presentazione grazie a un’amica comune, di Milano, e abbiamo cominciato a frequentarci”, racconta.

Maria Chiara aggiunge: “Davide scherza: ‘Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato’. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne. Che devo dire? Non ho scoperto affinità con i miei coetanei. Con Davide invece ci siamo trovati, ecco tutto. Io non mi chiedo perché, gli altri sì. E’ un tabù sociale”. Lei si trova meglio con le persone più grandi. “Tendenzialmente risolte, con meno casini possibili. Da questo punto di vista, Davide è no problem”, chiarisce.

Se le si domanda se lavorerà mai con lui a una pellicola, la Giannetta spiega: “Ho fatto un provino per lui, senza dirglielo in anticipo, e non mi ha scelta. Era un self tape per Il cacciatore, girato ai tempi del Covid. Mi sono fatta due risate, avevo altre conferme professionali. Prima invece ero tormentata”.

Sul matrimonio l’artista precisa: “Non c’interessa. Ma se sarà, vorrei una festa alla foggiana, esagerata. E anticonvenzionale, magari ci andrò vestita tutta di verde. Alla fine mi sposerei solo per una questione di diritti, certamente non in chiesa: sarebbe ipocrita”. Lei è atea. Anche sui figlio dice di no: “Questo non è il momento per togliersi dal mercato, non mi posso fermare”. Le piacerebbero, ma c’è un ‘ma’: “Credo di sì. Adoro i bambini. Se però penso che devo crescerli in questo momento storico, mi spavento. E poi vengo da una famiglia numerosa e un figlio non andrebbe lasciato solo. Ma è già tanto tirarne su uno! Finirà che non facciamo proprio niente, specie se dovessi sentirlo come un obbligo”.