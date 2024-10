A Tu Sì Que Vales in coppia con Rudy Zerbi nei panni di Angelo Sotgiu

La conduttrice 62enne stupisce tutti con l’inaspettato travestimento

E’ quella che non ti aspetti. Complice l’atmosfera scanzonata di Tu Sì Que Vales, Maria De Filippi sorprende tutti. Si trasforma in Angela Brambati dei Ricchi e Poveri sul palco. Condisce il suo travestimento di tante cose. Tra parrucca, balli e mossette, fa impazzire il pubblico che espllde dalle risate. La performance della conduttrice 62enne spopola pure sui social: il video diventa in brevissimo tempo virale.

Maria De Filippi si trasforma in Angela Brambati dei 'Ricchi e Poveri' sul palco tra parrucca, balli e mossette: il pubblico esplode dalle risate

Nel talent show durante la puntata di sabato 12 ottobre sono I giudici quelli chiamati a mettersi in gioco per primi. Così Maria si traveste da Angela, Rudy Zerbi fa coppia con lei nei panni di Angelo Sotgiu: i due cantano, rigorosamente in playback ovviamente, la loro hit portata a Sanremo “Ma non tutta la vita”.

A Tu Sì Que Vales in coppia con Rudy Zerbi nei panni di Angelo Sotgiu

La conduttrice 62enne stupisce tutti con l’inaspettato travestimento

La De Filippi è scatenata. Imita con grande spiritosaggine i gesti di Angela. Anche i colleghi in studio ridono a crepapelle. Poi, una volta terminato, va dall’amica Sabrina Ferilli e le sottolinea ironica: “Ho scelto una cantante molto vicina caratterialmente a me, due gocce d'acqua. Spesso ci confondono, soprattutto nei modi”.

L'esibizione dei due è esilarante

La performance diventa virale pure sui social

La gara vede Gerry Scotti nei panni di Zucchero, Luciana Littizzetto in quelli di Annalisa e Sabrina Ferilli in quelli di Michael Jackson. A trionfare è proprio lei, ma Maria è davvero irresistibile.