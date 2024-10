''Mi dà fastidio l'idea che lui debba chiedermi di sposarlo'': Eleonora Pedron rivela in tv perché non vuole ricevere la proposta di nozze da Troiano

L’ex Miss Italia 42enne e l’attore 50enne si concedono la prima intervista in coppia in tv

Sono una coppia da 5 anni e non escludono i fiori d'arancio, ma lei…

Si regalano la prima intervista in coppia in tv, a Verissimo. Parlano di loro, del legame che li unisce e anche dei fiori d’arancio, Eleonora Pedron rivela perché non vuole ricevere la proposta di nozze da Fabio Troiano. “Mi dà fastidio l’idea che lui debba chiedermi di sposarlo”, rivela.

L'ex Miss Italia 42enne e l’attore 50enne hanno trovato grande stabilità nel loro rapporto. Ripercorrono il loro primo incontro sul treno. “Stavo per scendere alla fermata sbagliata, gli ho chiesto se fosse Milano Centrale, poi lui mi ha accompagnato al taxi e dopo un mese c'è stato il primo appuntamento e il viaggio in Puglia di tre giorni”. In quella breve vacanza lei gli ha confessato i suoi traumi dovuti alla morte prima della sorella Nives e poi del padre, entrambi deceduti a causa di un terribile incidente in auto a pochi anni di distanza.

Quando si sono fidanzati, Fabio è dovuto entrate in punta di piedi nella vita di Eleonora, madre di Inés e Leòn, avuti nel 2009 e 2010 dall’ex compagno Max Biaggi, con cui ha avuto una relazione per 12 anni. "Sicuramente all'inizio ci sono stati attriti, ci è voluto tempo prima che mi accettassero, però piano piano abbiamo trovato il nostro equilibrio e oggi siamo felici”, racconta lui.

Troiano, che si commuove moltissimo per un inaspettato messaggio del papà, è pazzo della Pedron: “Cosa mi ha fatto innamorare di lei? Chiunque si innamorerebbe di Eleonora guardandola. Ogni volta che la vedo, quando la guardo penso: ‘E’ proprio bella, bellissima’. Ha degli occhi che ti incastrano, è una donna simpatica, determinata, pratica e organizzata. Io in questo sono un disastro”. “All’inizio mi ha colpito il suo fascino poi la sua simpatia. Noi tutt’ora ridiamo tantissimo, io rido sempre alle sue battute”, fa sapere lei. Lui conferma: “Anche dopo cinque anni continua a ridere, a me stupisce sempre”.

Forse tra un po’ arriveranno i fiori d’arancio, i due non lo escludono: “Il matrimonio? C'è nell'aria, ma non sappiamo quando”. Eleonora poi immediatamente, però, precisa: “Non riesco a comprendere perché la donna deve aspettare che sia l’uomo a chiederle di sposarsi. L’idea che lui debba chiedermi di sposarlo, come se io dovessi rimanere qui ad aspettare un suo desiderio, mi dà molto fastidio. Preferisco sia una scelta presa da entrambi, che ci fermiamo un attimo e ci chiediamo come possiamo andare avanti insieme”.