''Non mi provocare sennò rispondo'': Maria De Filippi costretta a 'cacciare' un tronista da 'Uomini e Donne', cos'è successo

La conduttrice 62enne è arrabbiata e non fa sconti ad Alessio Pecorelli

Furiosa, gli chiede di abbandonare lo studio: lascia con lui anche il cavaliere Mario Cusitore

La situazione degenera nel dating show. Maria De Filippi è costretta a 'cacciare' un tronista da Uomini e Donne. Alessio Pecorelli è stato accusato di frequentare alcuni locali la sera e anche delle ragazze, violando il regolamento del programma. Lui si giustifica con la produzione, ma la conduttrice 62enne è furiosa e non fa sconti. Gli chiede di abbandonare lo studio."Non mi provocare sennò rispondo”, sottolinea al ragazzo.

Le corteggiatrici, a causa delle notizie riguardanti le sue uscite, vanno via una dopo l’altra. Pecorelli rimane da solo in mezzo allo studio. Lui prova a obiettare: “Che sono andato nei locali faccio mea culpa e mi prendo la responsabilità. Ma che ho una relazione fuori no. Ci stavano altre persone”. Maria interviene.

La De Filippi difende il redattore che ha riportato le notizie sul tronista: “Claudio non è il tuo badante, ma cerca di garantire alle corteggiatrici una verità, che ora non può più assicurare. Nessuno di noi può garantire a loro che sei qui per cercare l’amore. Per me non è una questione di foto e video. Tu dici che è una tua amica. Ma Claudio e le altre persone che seguono te, avendole tu riempite di bugie, non posso più dare garanzie sul suo comportamento”.

E’ delusa e arrabbiata. Ad Alessio sottolinea: “Non hai preso seriamente il percorso che dovevi fare”. Nella polemica interviene anche Mario Cusitore, ex di Ida Platano e cavaliere del trono Over. Pecorelli era con lui nel locale. I due cercano di metterci una pezza, ma la De Filippi non perdona. Si rivolge al tronista e lapidaria dice: “Sei un ragazzo giovane, non ho intenzione di infierire. Non mi provocare. Meglio che saluti e te ne vai secondo me”.

Il ragazzo così si alza e se ne va

Pecorelli si alza e va via, poco dopo anche Cusitore lo segue. Maria con la sua solita ironia conclude: “Ce la faremo a reggere questa botta? Io penso di sì!”.