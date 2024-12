''La ragazza più straordinaria'': Bianca Balti nel mezzo della chemio incontra l'amica Chiara Ferragni durante il viaggio in Italia

La top model 40enne, in questi giorni a Milano, riabbraccia l’imprenditrice 37enne

Le due sono felici di stare nuovamente vicine e sorridono raggianti

Non aveva mai smesso di farle sentire la sua vicinanza nel corso degli anni e ora ancora di più, data la dura battaglia che sta combattendo contro il tumore alle ovaie. Bianca Balti nel mezzo della chemio incontra l'amica Chiara Ferragni durante il viaggio in Italia. La top model 40enne, in questi giorni a Milano, riabbraccia l’imprenditrice 37enne. Le foto, condivise sul social, raccolgono un mare di ‘like’. La fashion blogger non ha dubbi. “La ragazza più straordinaria”, sottolinea parlando della musa di Dolce & Gabbana. Ammira il suo grande coraggio.

Si sono sempre frequentate, anche se una vive nel Bel Paese e l’altra a Los Angeles. Chiara prima andava spessissimo nella città degli Angeli, in California, dove aveva anche casa. Lei e Bianca si vogliono bene. L’incontro tra le due nel capoluogo lombardo è scontato. Ma gli scatti in cui si abbracciano testimoniano ancora una volta il forte legame.

Chiara e Bianca prendono un delizioso tè insieme, si tengono per mano. La Ferragni comprende quanto sia complicato il cammino dell’amica, madre, come lei, di due figlie. La Balti sta cercando di scacciare l’intruso, le mancano quattro chemio per completare il ciclo: la speranza e l’ottimismo non la abbandonano mai. L’ex moglie di Fedez fa il tifo per lei.