Con il suo look la conduttrice omaggia il fondatore di Forza Italia

L’86enne, scomparso il 12 giugno, amava ripetere alle donne che…

Maria De Filippi arriva al Duomo di Milano al funerale di Silvio Berlusconi vestita di bianco. Il suo look stupisce, in realtà la conduttrice indossa una camicia ‘white’ su pantaloni stretti neri per omaggiare il fondatore di Forza Italia. L’ex premier, scomparso il 12 giugno all’età di 86 anni, amava ripetere una cosa alle donne. Lo svela in tv l’inviata del Tg5 Elena Guarieri, durante la diretta della cerimonia, in onda a reti unificate su Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

Maria De Filippi al funerale di Silvio Berlusconi vestita di bianco: ecco perché

La scelta di Maria De Filippi è assolutamente voluta. La presentatrice 61enne fa un ultimo regalo al Presidente. L’imprenditore e politico, stando al racconto della giornalista, affermava spesso: "Vestitevi di bianco perché il nero non fa passare la luce". Adorava i colori chiari e non quelli scuri come il nero, che per tradizione viene indossato proprio durante i funerali. Alle donne, così, con lo spirito ironico che lo contraddistingueva, amava ripetere di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde.

Cesara Buonamici in studio conferma: “Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l’abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così”. La Guarnieri annuisce. Lei, da sempre scura di capelli, arricchisce la sua rivelazione aggiungendo: “Berlusconi lo diceva sempre anche a me”.

Maria assiste alla cerimonia. Fino all’ultimo istante non si sapeva se sarebbe andata, reduce dal suo grande lutto: il 24 febbraio ha dovuto dire addio al marito Maurizio Costanzo, deceduto a 84 anni. Berlusconi era molto, molto legato a lui.