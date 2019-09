Maria De Filippi durante una registrazione del Trono Classico a Uomini e Donne, che andrà in onda probabilmente la prossima settimana in tv su Canale 5, torna sul polverone scoppiato a inizio agosto e che ha visto la sua redazione e il suo braccio destro, Raffaella Mennoia, essere duramente attaccati da Teresa Cilia e Mario Serpa. La conduttrice nel dating show non fa nomi, ma sembrerebbe parlare proprio dell’ex tronista. La stoccata viene intercettata dalla Cilia che replica e spiega perché si è licenziata dal programma.

L’indiscrezione sulle parole pronunciate da Maria De Filippi durate la registrazione di una puntata di Uomini e Donne e forse indirizzate proprio a Teresa Cilia è stata riportata da Il Vicolo delle News. La 57enne avrebbe detto che ci sono troppi leoni da tastiera in giro e che lei stessa ci ha avuto a che fare. Maria ha spiegato di avere avuto a che fare con gente che ha criticato il programma e chi lavora per lei, nonostante abbia lavorato lì con loro. Poi avrebbe anche detto di aver dato un lavoro a chi poi si è licenziato pretendendo una paga più alta di quella che poteva essere corrisposta. Queste persone se la sono presa con la singola persona che lavora per lei…

VIDEO

Maria De Filippi parrebbe aver dato vera stoccata contro Teresa Cilia, che infatti nelle sue IG Stories replica alla conduttrice. Il primo però a voler dire la sua è il marito dell’ex tronista. Salvatore Di Carlo, nel condividere una foto in cui sono riportate le anticipazioni di Uomini e Donne, bolla la De Filippi come ‘Pinocchio’ e scrive un semplice: “Vergogna”.

Teresa Cilia ci tiene a chiarire maggiormente e in una serie di video spiega: “Io generalmente non rifiuto mai un lavoro perché mi metto sempre in gioco… Il problema è che abitando a Milano o Roma la vita è molto più cara. Io essendo siciliana ho un tenore di vita ben diverso rispetto al nord. Ho vissuto pure a Milano e sono tornata in Sicilia proprio per questo motivo, così come a Roma”. Pubblica anche un messaggio inviato a qualcuno della redazione di Uomini e Donne in cui parla dei problemi finanziari e l'impossibilità di restare nella Capitale.

Continua chiarendo che il marito a Roma non è riuscito a trovare un’occupazione: “Mi sono trovata a lavorare lì per un anno intero e non vi nascondo che abbiamo avuto molte difficoltà perché là si paga tutto. Purtroppo e a malincuore ho dovuto rinunciare, rimboccandomi poi le maniche a trovare lavoro giù in Sicilia”.

Poi ammette un dettaglio più delicato: “La motivazione che più mi ha spinto però è stato un problema di salute”. Tutto è accaduto poco prima delle nozze, celebrate nel 2016: “Venti giorni prima del matrimonio i medici mi hanno detto che dovevo affrontare di nuovo delle cure pesanti, che dovevo stare in famiglia, non stressarmi più e riposarmi. Ero anche dimagrita molto e non andava bene. Ho così deciso di non intraprendere più questo percorso, sia per la difficoltà economica sia per i problemi di salute. Per fortuna in un secondo momento mi è stato comunicato che era tutto un errore, che gli esami erano errati”. Non aveva mai parlato di questo finora: “Lo sapevamo solo io, Salvo e le nostre famiglie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/9/2019.