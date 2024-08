''Volevo diventare chirurgo'': Maria De Filippi spiega di non aver chiesto la prima serata e parla del suo titolo di 'regina' della tv

La conduttrice 62enne ospite dell'amico Rudy Zerbi su Radio Deejay in diretta da Riccione

Maria De Filippi si concede una giornata spensierata davanti a un microfono. E’ ospite dell’amico Rudy Zerbi, con cui è in televisione ad Amici e a Tu sì que vales, in diretta da Riccione su Radio Deejay. La conduttrice 62enne risponde alle tante domande che arrivano per lei, senza filtri, come al solito. “Volevo diventare chirurgo”, svela. Spiega di non aver chiesto la prima serata e parla anche del suo titolo di ‘regina’ della tv.

Un ascoltatore le chiede se abbia mai pensato di diventare una psicoterapeuta. Con i talenti della scuola di Amici Maria ha mostrato una grande abilità: li ascolta, li aiuta a capirsi e a superare le difficoltà, è empatica e trova quasi sempre una soluzione ai problemi che mostrano. ”Se ho mai pensato di fare la psicologa? No, quando ero più piccola, ai tempi dell'Università, volevo fare medicina per diventare chirurgo", spiega lei. "Poi ho fatto Giurisprudenza - prosegue - Psicologa non sono in grado, ne avrei bisogno io tutti i giorni dello psicologo. Ascoltare è diverso da risolvere. Ho imparato ad ascoltare sin da piccola, non potevo parlare perché ero l'ultima. Ho imparato così, forse".

Sul lavoro la De Filippi è bravissima ad ascoltare, ma nel quotidiano è diverso: “Quando sono in situazioni normali, dico subito la mia. Sul lavoro sto in silenzio".

Un fan le sottolinea che è "la regina del sabato sera partita da Pavia”. Maria divertita commenta: "Sono partita da Pavia perché mi hanno spedito a calci nel sedere, mia madre voleva che lavorassi. Lavoravo a Milano, ho avuto un'offerta da Roma e lei mi ha spedita. Al sabato sera mi ci hanno messo, non l'ho chiesto. Il titolo regina è il vostro, dipende da chi c'è dall'altra parte”.

Molto realista, sempre umile e con i piedi per terra, nonostante tutti i suoi programmi, prodotti dalla sua casa di produzione, la Fascino, facciano sempre ‘boom’ con lo share, la vedova di Maurizio Costanzo immediatamente sottolinea: “E’ un attimo che si cade dal trono. Diventi principessa, poi suddita, poi ranocchio. Il declino capita a tutti coloro che lavorano in tv. Ad un certo punto vai giù. Quando vai giù, vai giù”.

La vedova di Maurizio Costanzo poco prima di andare in onda in radio

Maria parla anche delle vacanze: "Io faccio sempre vacanze con gli amici, non litighiamo. Organizzo la vita degli altri, forse loro si lamentano. Ma non mi dicono niente. Burraco e padel per mio fratello, lui ha sempre più esigenze, devo accontentarlo. Devo pensare ai cani, sono queste le mie priorità". Chi è insieme a lei si adatta alle sue esigenze: "Sono tranquilli, subiscono anche loro burraco e padel”.