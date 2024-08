Dopo alcune settimane pubblica un pensiero che sembrerebbe riguardare il 19enne

Martina Colombari dopo alcune settimane rompe il silenzio. Le sue prime parole social sulla ‘pazienza’ fanno riflettere. Dopo il nuovo polverone alzato dal figlio Achille, il suo pensiero sembrerebbe riguardare proprio il 19enne. Si è trovata al centro di una vera e propria bufera mediatica scatenata dal suo ragazzo, avuto dal marito Billy Costacurta: ha annullato gli impegni di lavoro per dedicarsi a lui e alla famiglia.

Martina Colombari rompe il silenzio dopo il nuovo polverone alzato dal figlio Achille: le sue prime parole social sulla 'pazienza'

L’ex Miss Italia pubblica una foto che la ritrae elegantissima e con un look impeccabile e scrive: "La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità”. E’ proprio la serenità che la 49enne starebbe cercando di riconquistare accanto ai suoi cari. Achille, che compirà 20 anni il 2 ottobre, si era scatenato contro la madre, coprendola di insulti, anche se c’è chi dice che il suo profilo potrebbe essere stato hackerato.

A meta luglio Achille, protagonista di altre vicende di cronaca, aveva pubblicato foto con pacchi di soldi e bustine con dentro della povere rosa nelle sue storie taggando la mamma. Tutto questo mentre Martina festeggiava il suo 49esimo compleanno in barca. In una foto era comparsa una bustina nascosta in una scatola con dei biscotti. "Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!”, si leggeva. In un secondo scatto si vedevano dei pacchi di banconote. "Vai come si traffica Martina Colombari!”, il commento. E sulla polvere rosa c'era sottolineato: “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!".

Nello stesso momento sotto i post della Colombari erano apparsi alcuni commenti sgradevoli, sempre provenienti dall’account del figlio. ”Ma copriti, hai 50 anni c***o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma”; "No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!”. Il profilo del ragazzo al momento rimane disattivato e sulla vicenda da indagando la Polizia Postale. Intanto Martina predica la ‘pazienza’, quella che la porta ad andare avanti, sempre accanto ad Achille.