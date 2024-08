L'italiana Alice Bellandi vince l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, poi il bacio alla fidanzata in tribuna: le immagini

L’atleta conquista il podio più alto nel judo, nella categoria 78 kg, piange commossa, poi corre dalla compagna

Jasmine Martin abbraccia la 25enne: le due condividono un momento unico nella vita della sportiva

Non riesce a crederci, il cuore le scoppia di felicità. L'italiana Alice Bellandi vince l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Piange commossa, poi corre da lei e dà bacio alla fidanzata in tribuna. L’atleta conquista il podio più alto nel judo, nella categoria 78 kg. Ad assistere alla finale c’è Jasmine Martin, con cui condividere la gioia immensa di un momento unico e irripetibile nella vita di ogni sportivo. In prima fila anche la premier Giorgia Meloni e Al Bano.

“Non so neanche se sia vero, è un sogno. E’ troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci”, dice dopo l'oro, in lacrime, la Bellandi a Rai Sport. Poi commenta il bacio alla compagna: “Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria. E’ amore. Chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l'amicizia è amore, i partner sono amore…". E conclude: “E’ un oro pieno di amore”.

Alice è innamoratissima di Jasmine, corrisposta. La ragazza ha 23 anni, è nata in Brasile, ma ha origini sudafricane. Anche lei è una judoka, nella categoria 57 kg. Vive a Roma.