Mario Balotelli romantico con la fidanzata Francesca Monti: vacanza in montagna, foto

Non tira ancora aria di fiori d’arancio, non sembrerebbe, nonostante i rumor sulle nozze imminenti continuino a girare vorticosi nell’aria. Mario Balotelli non pare ancora pronto per il matrimonio, ma è inseparabile da Francesca Monti. Dopo essere volato alle Maldive con la 23enne, il calciatore 32enne ora si concede qualche giorno romantico in montagna insieme alla fidanzata. La vacanza ad alta quota è appassionata e i due condividono alcuni momenti del loro quotidiano a cinque stelle.

SuperMario è inseparabile da Francesca, a cui è legato dall’ottobre del 2021. La ragazza, originaria di Fermo, nelle Marche, residente a Massa Fermana, lavorava come cameriera al Tucano’s Beach nella zona di Civitanova, sulla costa adriatica. Balotelli l’avrebbe conosciuta proprio nel locale: da quel momento in poi è iniziata la storia d’amore.

In montagna, sotto la neve, Mario e la Monti passeggiano, gustano cene prelibate, si mettono in ghingheri la sera, giocano anche alcune partite a biliardo. Lo sportivo ai fan scherzoso chiede: “Anche la vostra compagna ‘rompe’ per farle le foto?”. Tra i due c’è un forte sentimento, un susseguirsi di “ti amo”. Lui le ha anche regalato un anello, da lì è partito il gossip sulle nozze. Il feeling è massimo, al momento però nessun altare all’orizzonte.

Anche l’ex di Mario, Raffaella Fico, interrogata sull’argomento, ha detto: “L’ho visto per il compleanno di nostra figlia Pia, è venuto a Napoli con la fidanzata. Non si sposa, me l’avrebbe detto”.