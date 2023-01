Flavio Montrucchio svela dove trascorre il tempo libero coi suoi figli: ''Vado sempre lì''

Il presentatore 47enne sposato con Alessia Mancini, ha due figli di 14 e 7 anni

Flavio Montrucchio, diventato famoso nel 2001 vincendo il Grande Fratello, è un padre molto presente. Al Corriere della Sera il 47enne, presentatore e attore, sposato con Alessia Mancini, svela dove trascorre il tempo libero con i due figli, Mya e Orlando, 14 e 7 anni: all’oratorio.

“So che oggi suona come un’eccezione. In realtà non ci vedo niente di straordinario. Mi piace che i miei figli, piuttosto che chiudersi in casa a giocare, frequentino l’oratorio perché è una dimensione bella, in cui incontri persone anche molto diverse da te e dove c’è sempre qualcosa da fare”, spiega Montrucchio.

Il conduttore di Discovery non si limita ad accompagnare i suoi ragazzi, rimane all’oratorio con loro: “Passo del tempo a intrattenere i bambini, intendo anche quelli degli altri. Poi, di base, chiedo come posso rendermi utile. Di recente smistiamo e cataloghiamo i medicinali da far avere alle persone che ne hanno bisogno. Un lavoro di compattamento molto utile, che faccio volentieri ma senza sbandierarlo. Offro il mio aiuto, ma fondamentalmente lo faccio perché mi piace tutto quello che ruota attorno alla condivisione. Mi piace che i miei figli vedano che è importante adattarsi e dare il proprio contributo. Lo spirito dell’oratorio, poi, è difficile oggi da trovare altrove e mi riporta con la mente a quei momenti di spensieratezza che vivevo da bambino”.

Appassionato di vita all’aria aperta, Flavio ha coinvolto i figli anche nell’amore per la terra: “Rivedo mio padre nell’attaccamento alla campagna che è nato ultimamente in me. Sempre con i miei figli, ho iniziato a coltivare un orto: per me è importante che sappiano come nasce un finocchio o un cavolfiore. Quindi amo che vengano con me a comprare le piantine, che le facciamo crescere... certo, mi ricordo che quando ero piccolo e mio padre mi faceva fare queste cose io mi rompevo, ma alla fine il risultato di quell’insegnamento me lo sono ritrovato adesso. E oggi mi rendo conto che questi gesti molto normali sono piuttosto clamorosi”.

All’oratorio tutti lo trattano normalmente, non come un famoso volto della tv: “C’è chi mi si avvicina per quello, ma mi piace molto sapere che io lì sono praticamente per tutti il papà di Orlando, non Montrucchio della tv. Io sto lì, gioco a calcio balilla, parlo con gli altri... Mi sembra per qualche ora di vivere un po’ fuori tempo, con frequentazioni reali, vere”.