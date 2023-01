La ceca 44enne sposerà Alessandro Nasi la prossima estate

Aggiorna i follower sui fiori d’arancio sempre più imminenti

Alena Seredova aggiorna i follower sui fiori d’arancio: la prossima estate sposerà Alessandro Nasi, da cui ha avuto la terzogenita Vivienne Charlotte, 2 anni e 7 mesi. L’ex moglie di Gigi Buffon, padre dei suoi primi due figli, Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, rivela a che punto sono i preparativi di nozze.

Alena Seredova: ''Ecco a che punto sono con i preparativi delle nozze''

La ceca 44enne sul matrimonio racconta: “Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella (che arriveranno da Praga, sua città natale, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale”. Alena parla di Alessandra Grillo, scelta come wedding planner dell’evento.

Aggiorna i follower sui fiori d’arancio sempre più imminenti

In tantissimi chiedono alla Seredova di svelare particolari dell’abito che indosserà, lei replica: “Non posso perché deve rimanere una sorpresa per il mio Ale, però in quel momento lo vedrete”. Alena rivela anche ste sta per iniziare una nuova dieta: “Ho smesso ma devo ricominciare: adesso inizio”.

La ceca 44enne sposerà Alessandro Nasi la prossima estate

Alena è molto soddisfatta della sua vita: “Ci sono un sacco di cose belle che accadono ogni giorno. Ale è un papà e un compagno magnifico: sono una donna felice”.