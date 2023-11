''Potrei essere molto geloso'': il marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, pensa che la sua vita stia per cambiare

Il 41enne parla della bimba che arriverà tra pochissimo: un dolce e unico regalo di Natale

Il marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, pensa che la sua vita stia per cambiare, tutto merito della dolce attesa della moglie. La Divina, 35 anni, è entrata nel settimo mese di gravidanza: partorirà una bambina tra Natale e Capodanno. Per il 41enne sarà un dono unico e speciale. L’allenatore di nuoto confessa a Chi: “Potrei essere molto geloso”. Della sua piccolina, ovviamente.

“E’ un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. E, fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo che vada avanti così”, sottolinea Matteo al settimanale. Poi aggiunge: “L’arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all’interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita”. Ad attendere la neonata, oltre alla coppia, agli zii e ai nonni ci sono pure Bianca, Cesare, Vanessa e Rocky, i quattro Bulldog Francesi della Pellegrini, amatissimi.

Giunta è felice che il fiocco sia rosa: “Sono contentissimo, mio fratello ha avuto una bimba due anni fa e l’ho visto cambiato dal giorno alla notte e so che a lui addirittura piacerebbe averne un’altra”. Quando gli si domanda se anche lui si ‘trasformerà’, svela: “Posso dire che se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, a meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta”.

Lui e Fede sono molto uniti: “Vede, a volte semplicemente ci sono degli ingranaggi che si incastrano perfettamente e funzionano. Io e Fede siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende... Insieme siamo molto più forti, ecco”. Matteo si è immaginato la figlia: “E’ ovvio che me la sono immaginata, ma so anche che diventare genitori è un’esperienza magnifica e magnificamente difficile: voglio vivermela il più serenamente possibile e cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo”.

La moglie ha svelato che è stato lui a guardare il test di gravidanza quando lo ha fatto: “E’ stato un momento molto bello e lo è stato talmente tanto che non mi ricordo di essere stato io a vedere per primo quella striscetta: mi ricordo la gioia immensa quando ci siamo abbracciati e commossi, ma ho totale nebbia del momento precedente. E poi mi ricordo che subito dopo ci siamo anche fermati, ci dicevamo: ‘Calma, i primi tre mesi sono i più difficili…’".

La coppia si è appena goduta una splendida vacanza in montagna, a Livigno

"L’unica cosa è che poi uno non deve essere sempre troppo razionale, perché si rischia di non godersi il momento - aggiunge Giunta - E questo è proprio uno dei rischi che si hanno nello sport. Molte volte si raggiunge un obiettivo e il giorno dopo si pensa al successivo. Ma è bene godersi ogni singolo attimo di felicità. Per noi questa è la prima volta, anzi, per noi sarà la prima volta e non vediamo l’ora. Il nome? Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto”.