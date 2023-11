Anna Tatangelo fa shopping di lusso a Milano con il 'portaborse': guarda 

La cantante 36enne cammina in centro comoda: ha un prezioso assistente che l’aiuta

E’ nel quadrilatero della moda, in via Monte Napoleone, seguita a vista dai paparazzi

Anna Tatangelo cammina ‘scortata’ in Via Monte Napoleone a Milano. La cantante di Sora fa shopping di lusso con il “portaborse”. Look casual total black e sneakers griffate ai piedi, porta solo la borsa a tracolla. Ha un assistente che le tiene le buste con i suoi acquisti in mano e l’aiuta.

Anna Tatangelo fa shopping di lusso a Milano con il 'portaborse'

Capelli tirati su, occhiali da sole, Anna passeggia comoda. E’ appena uscita dalla boutique Pinko. Nel quadrilatero della moda del capoluogo lombardo entra nei negozi più glamour per acquistare i capi più trend della collezione autunno-inverno di questa stagione. I paparazzi la seguono a vista e la immortalano con accanto l’uomo che le dà una mano.

I fotografi avrebbero forse preferito immortalarla col fidanzato, il fascinoso e giovanissimo Mattia Narducci. E’ da un po’ che il modello 26enne e l’ex di Gigi D’Alessio non vengono pizzicati in coppia. Lui è spesso in viaggio per lavoro. Non dovrebbe esserci alcuna crisi tra i due.

La Tatangelo si gode la sua storia d’amore senza eccessivi clamori. E si occupa del figlio Andrea. Il 29 settembre scorso ha ricordato la mamma, a un anno dalla sua scomparsa. “Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte - ha svelato in un post sul social - Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice ‘stai tranquilla, si risolve tutto’… Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta, ho bisogno di chiamarti e non sentirmi sola, ho bisogno di dirti che tutto è cambiato da quando non ci sei… E che mi manchi tanto..troppo”. Il vuoto dentro di lei rimane ed è incolmabile. Anna va avanti. E trae piacere anche dalle piccole cose, come un pomeriggio di shopping rilassante, ancor di più se si ha un utilissimo “portaborse” vicino.