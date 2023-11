Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno in un mese insolito nel 2024: ''Ecco perché l'abbiamo scelto''

La 43enne sta già scegliendo l’abito da sposa e potrebbe non essere così classico

Si uniranno in matrimonio nel 2024, come detto da lui in tv, a Forum, incalzato da Barbara Palombelli, che l’ha fatto sbottonare. Adesso si sa pure esattamente quando. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno in un mese insolito, a ottobre. La 43enne nelle sue storie social spiega perché l’hanno scelto.

I mesi più gettonati dalle coppie per i ‘sì’ sono, solitamente, altri. In pole position c’è giugno, come era facile immaginare, per cui optano la maggior parte dei futuri sposi, al secondo posto c’è settembre, solo terzo luglio, seguito da maggio. Fanalino di coda è agosto. Clizia e Paolo, però sorprendono tutti: loro hanno deciso per ottobre 2024.

I follower domandano all’ex gieffina vip come mai sia stato scelto proprio questo mese. La Incorvaia lo rivela: “Perché è il mese mio e del mio amore… Chissà che la data non sia uno dei due compleanni”. Lei è nata il 10, il 32enne, invece, il 22. Al momento non dice di più.

L’influencer e stilista a chi le domanda se abbiano già scelto i testimoni, replica: “Assolutamente sì, ma dobbiamo ancora comunicarlo”. C’è chi chiede se la sorella Micol sarà la sua damigella. “Non farò damigelle grandi, almeno credo - confida - I miei bimbi, Nina e Gabriele, saranno damigella e paggetto. Porteranno gli anelli e getteranno petali di rose”. La primogenita di 8 anni è nata dall’unione con l’ex marito Francesco Sarcina, il secondogenito, avuto da Paolo, il 19 febbraio 2024 compirà 2 anni.

Per l’abito ha già fissato la prova a Milano per oggi, giovedì 9 novembre. “Sì, ho già un’indea di come lo vorrei - svela - Credo che la scelta dell’abito da sposa dei tuoi sogni funzioni come ‘l’amore a prima vista’”. Clizia potrebbe non decidere per un vestito classico. In un post sottolinea alcune parole riprese da un articolo sul web: “Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza… Vestirsi di nero per sposarsi, un’antica tradizione piemontese. Quindi la sposa non si veste solo di bianco. Un’affermazione che sicuramente farà saltare dalla sedia molte donne, coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile Kate Middleton o Lady D (per intenderci). La moda dell’abito da sposa nero non è sicuramente per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca, visto che l’usanza del ‘bianco’ è recente”.

La curiosità dei follower dei due si accende: tutti vogliono saperne di più. Lei lascia tutti col fiato sospeso.