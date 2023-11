L’attrice 37enne ha sposato Sannino nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri nel pomeriggio dell'8 luglio

Col dentista 42enne nato a Salerno ma romano d’adozione desidera dei figli: “Prima o poi…”

Alessandra Mastronardi parla dell’uomo che ama, Giampaolo Sannino. L’attrice lo ha sposato nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri nel pomeriggio dell'8 luglio. La 37enne a Grazia confida: “Quando dice ‘mia moglie’ mi commuovo”.

''Quando Giampaolo dice 'mia moglie' davanti agli altri mi commuovo'': parla Alessandra Mastronardi

L’ex stella de I Cesaroni quando le si domanda se la maternità rientri tra i suoi piani, svela: “Per ora sì. Prima o poi vorrei avere dei figli”. Il matrimonio, voluto fortemente a Capri, l’ha cambiata. Alessandra spiega: “La città l’avevamo cambiata già prima. Lui è di Salerno, è dentista, ma ha creato uno studio a Roma. E lì mi ero ristabilita anch’io, dico ‘ristabilita’ perché a Roma ci ero venuta bambina da Napoli, dove sono nata, per costruire un futuro con lui dopo anni all’estero. Prima di sposarci abbiamo convissuto da me a Roma, in attesa di trovare la casa giusta per noi dopo il matrimonio. Casa e città identici, ma consapevolezza diversa”.

“Ora so di avere promesso a una persona di esserle sempre accanto. Da luglio a questa parte il fatto di aver preso un impegno del genere mi fa sentire più forte - prosegue la Mastronardi - Ora che sono sposata, a certe cene di famiglia e di lavoro dobbiamo essere presenti entrambi, non si scappa più. Ai miei eventi professionali lo trascino dicendo ironica: ‘Sei un marito ora’. Ho due fortune: i nostri parenti non sono troppo pressanti. E lui non è un patito del calcio. Non lo sopporterei”.

Alessandra ha dovuto accettare qualcosa con l’unione col dentista 42enne: “Lui è disordinatissimo. Lascia tutte le sue cose in giro per casa. E a me ora capita di raccoglierle e metterle a posto. Prima, invece, mi lamentavo. Ora mi ha preso una sorta di... pazienza amorosa. Magari dura poco, però”. C’è qualcosa, però, che le piace moltissimo: “Una piccola cosa che succede da luglio. Quando sento Gianpaolo dire, davanti agli altri, le parole ‘Mia moglie'0, ecco, mi commuovo. Come quando vedo i nostri accappatoi su cui degli amici hanno fatto cucire le iniziali. Del resto, io quest’uomo l’ho sognato per tanto tempo”.

Quello della Mastronardi e Sannino, come detto da lei stessa, era un amore nato 17 anni prima: “Le nostre vite si erano divise, ma ci siamo poi sempre incrociati, per ritrovarci definitivamente al matrimonio di amici due anni fa: forse non era mai finito nulla, fra noi. Premesso che avere a che fare con una che ha un lavoro come il mio non è facile. Insomma, la nostra vita di coppia con lavori e orari diversi è una sfida quotidiana”.

Alessandra ha sempre desiderato il sì: “Ne avevo davanti agli occhi uno pazzesco, quello dei miei genitori, che dura da 40 anni. Ho sempre sognato di vivere un amore come il loro. E magari sposarmi, farlo a Capri, che è un’isola romanticissima: è stato il compromesso perfetto, essendo lui di Salerno e io di Napoli. Abbiamo vissuto metà della giornata nel terrore che la pioggia rovinasse tutto e si dovesse ricorrere, per la festa, a un piano B. Poi ha piovigginato, scatenando un’umidità pazzesca. Ma noi eravamo felici che si realizzasse il nostro sogno”.