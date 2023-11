''Il dito stava andando in cancrena'': il racconto della notte da incubo di Melory Blasi, sorella di Ilary, a poche settimane dal parto

Melory ha raccontato cosa le è successo la scorsa notte

Ha temuto che le dovessero amputare il dito, che era diventato tutto viola

Melory Blasi ha trascorso una nottata davvero da incubo. La 33enne, sorella di Ilary Blasi, è incinta e manca ormai poco al parto.

Poche ore fa, nel cuore della notte, è andata nel panico. Non le si toglievano più gli anelli e il dito le stava andando in cancrena.

Melory Blasi, 33 anni, racconta cosa le è successo la scorsa notte: è stato un incubo

Questa mattina ha raccontato tutta la disavventura ai suoi follower di Instagram, mostrando anche il segno lasciato dai gioielli sul suo anulare.

Ha spiegato: “Praticamente mi sono svegliata perché avevo prurito misto a fastidio al dito anulare. Pensavo fosse un pizzico di zanzara e volevo quindi togliermi gli anelli, la fede, il solitario… per potermi grattare”.

“Gli anelli non uscivano, ho acceso la luce e ho visto che il dito si stava gonfiando, quindi ho provato a toglierli, ma niente. Il dito si gonfiava sempre di più. Ho provato con olio, sapone, acqua. Ho messo la mano a bagno nell’acqua fredda, ho preso il ghiaccio. Niente, il dito stava diventando sempre più violaceo, dolorante, non riuscivo a muoverlo. Stava andando in cancrena”, ha aggiunto.

“Mi sono vestita e stavo andando in pronto soccorso. Sveglio Tiziano (il marito, ndr), gli dico: ‘Guarda io sto andando in pronto soccorso perché non riesco più a muovere il dito, mi fa troppo male, non riesco a togliermi gli anelli’. Cioè me lo devono amputare, non c’erano alternative”, ha continuato.

La sorella di Ilary Blasi mostra il segno lasciatole dagli anelli che non volevano uscire

“Alla fine lui riesce a inserire l’ago con il filo sotto l’anello e a tirare… in quel momento preferivo davvero amputarmelo. Alla fine riusciamo a sfilarlo, era la fede. Un sollievo ragazzi che non vi dico…”, ha sottolineato.

A questo punto mostra alla telecamera del telefono il segno, ha la pelle “bruciata, cotta”.

“Ora non porterò più anelli fino al parto. E’ stata un’esperienza bruttissima”, ha concluso.