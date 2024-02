L’ex Miss Italia 48enne nei giorni scorsi è stata salvata da una peritonite

L’intervento all’Ospedale Ceccarini di Riccione: era andata a trovare i suoi genitori

Martina Colombari si fa vedere con indosso la pancera e le calze anti-trombo. E’ in netta ripresa dopo l’operazione d’urgenza subita. “Il mio primo intervento chirurgico serio”, commenta. La 48enne nei giorni scorsi è stata salvata da una peritonite.

''Il mio primo intervento chirurgico serio'': Martina Colombari dopo l'operazione d'urgenza si mostra con pancera e calze anti-trombo

L’ex Miss Italia in un breve video aveva raccontato tutto. "Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna - aveva spiegato in una storia -. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome. Un po' un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all'Ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò”.

“La peritonite è un'infiammazione del peritoneo, una membrana sottile che ricopre gli organi interni dell'addome e riveste la parete addominale internamente. Di solito è dovuta a un'infezione batterica o fungina. Richiede un intervento medico immediato per contrastare l'infezione e, se necessario, per curare le eventuali malattie sottostanti. La cura della peritonite di solito prevede l’utilizzo di antibiotici e, in alcuni casi, l’intervento chirurgico. Se non curata, la peritonite può portare a conseguenze gravi e potenzialmente mortali”, spiega l’Istituto Superiore di Sanità.

Martina ora è tornata a casa. Il brutto è alle spalle. Nel post si mostra con la tenuta post-operatoria e scrive: “Non avendo mai subito un intervento chirurgico serio non ho avuto precedenti esperienze di recupero fisico. Quindi questo è tutto nuovo per me. Anche questo momento diventerà parte di me, sarà un ricordo di vecchi dolori e nuove vittorie. Si uniranno a tutte le altre esperienze e ‘incisioni’ sul mio corpo e sulla mia mente, sia visibili che invisibili, diventeranno parte del mio viaggio”. E aggiunge: “#recupero #convalescenza #pancera #calzeantitrombo #eparina e pronta a ripartire …! Con calma, ovvio!”.