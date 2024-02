Totti e Ilary ora sarebbero allo scontro sull'assegno di mantenimento: ecco cosa racconta La Repubblica

Stando al quotidiano l’ex capitano della Roma avrebbe speso 3 milioni di euro per il gioco

Il divorzio più chiacchierato dell’anno, tra interviste, docufilm e libri, si arricchisce di un nuovo capitolo. Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero allo scontro sull’assegno di mantenimento, lo racconta La Repubblica.

Per il quotidiano l’ex capitano della Roma avrebbe speso 3 milioni di euro per il gioco d’azzardo: i soldi sarebbero stati bonificati verso il Principato di Monaco. Questo sarebbe determinante per i legali della 42enne, dato che il 47enne vorrebbe farsi ridurre l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice lo scorso aprile.

“L'ex capitano della Roma vorrebbe spingere l'assegno di mantenimento verso il basso rispetto alla decisione preliminare del giudice, quasi un 50% in meno. Il magistrato aveva stabilito, in una sentenza provvisoria dello scorso aprile, che il campione del mondo dovesse versare 12 mila e 500 euro al mese più 40 mila euro all'anno per le rette scolastiche delle due figlie (pari al 75% del totale)”, scrive il giornale. E aggiunge: “Ma il Tribunale civile ha acquisito dei documenti in cui si dimostra che l’ex giocatore, dal 2020 al 2023, ha speso 3 milioni di euro. Denaro bonificato verso il Principato, molto probabilmente, per giocare d’azzardo”. Quindi, se ha così tanta disponibilità di soldi, perché abbassare la retta ai figli? Questa la linea che porterebbero avanti gli avvocati della presentatrice.

Non è l’unico punto sul quale si discuterà in aula. “Chi ha tradito per primo? Per cercare di dare una risposta a questa domanda i magistrati hanno deciso di ascoltare i testimoni che gli ex coniugi hanno ritenuto essere fondamentali per raccontare la parabola finale dell'ex coppia. Ovviamente Totti cala la carta di Cristiano Iovino, presunto amante della Blasi. Ma anche Ilary presenterà una sua lista che punta il dito contro l'illustre ex, accusato di aver iniziato da tempo la relazione con Noemi Bocchi”. Come fa notare il quotidiano, la saga continua…