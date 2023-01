Matilde Brandi fa una dolce dedica al nuovo fidanzato Francesco Tafanelli: ''Nel momento più buio sei arrivato tu'

La showgirl 53enne, ex ‘vippona’, era uscita allo scoperto con lui lo scorso dicembre

Matilde Brandi condivide con i follower un'altra foto insieme al suo nuovo fidanzato, Francesco Tafanelli, con cui era già uscita allo scoperto lo scorso dicembre, mentre trascorreva giorni romantici a Cortina d’Ampezzo. Al Sales Agent Manager, che opera in varie regioni di Italia, come Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, dedica parole importanti. “Nel momento più buio sei arrivato tu”, scrive.

La showgirl 53enne, ex ‘vippona’ del GF Vip, è innamoratissima del fascinoso agente di commercio che tratta prestigiosi marchi moda da donna. Madre di due gemelle, nate nel 2006, nel 2021 ha avuto un brusco addio col padre delle figlie, Marco Costantini, noto commercialista romano classe 1964, dopo 17 anni insieme: Matilde ha sofferto molto. Ora tutto è alle spalle.

“E poi all'improvviso capisci che tutto quello che c'è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi davvero vale e chi no! Non è retorica! E' così! Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare! Non so se c'entra il destino, ma so che tutto era scritto, tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare: hai deciso e basta!”, sottolinea la Brandi nel lungo post dedicato a Francesco.

“Hai capito esattamente chi sono, senza che dovessi dirti nulla! Mi ami per quella che sono, nel bene e nel male, e non vuoi cambiare proprio nulla di me! Ho commesso tanti errori, chi mi conosce lo sa (le mie amiche più strette, e sono tante, sanno cosa voglio dire), ma tu meriti questa dichiarazione, te la meriti tutta, anzi, io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te!”, continua Matilde.

L’ex volto del Bagaglino poi cita Antonino Tamburello, professore, psichiatra e psicoterapeuta, molto conosciuto per alcune sue clip sul social: “Aggiungo solo queste parole che sottoscrivo e condivido! E’ quello che spiego a mia figlia, a tutte le persone a cui voglio bene che non sanno riconoscere l’uomo giusto, il compagno giusto. E’ semplice, le dico: 'Un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama e non va più via. Non c’è giorno in cui sarai da sola, non c’è giorno in cui sarai al secondo posto, al terzo posto, in quarta fila, nelle quinte del teatro, perché lui è quello 'inviato''. L’amore si riconosce dalla continuità”.